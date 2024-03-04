Hemen geri adım attı! Arda Güler, Fenerbahçelileri sinirlendirdi
Fenerbahçe’deki performansıyla dünya kulüplerinin dikkatini çekerek bu sezon başı Real Madrid’e transfer olan milli yıldız Arda Güler, Galatasaray’ın Beşiktaş derbisindeki galibiyetinin ardından yaptığı hareketle Fenerbahçelileri kızdırdı.
Süper Lig devi Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, dün oynanan Beşiktaş-Galatsaray derbisinin ardından yaptığı hareketle adından söz ettirdi.
Sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi Arda Güler, Galatasaraylı futbolculardan Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın derbi galibiyetiyle ilgili paylaşımlarını beğendi.
Genç yıldızın, maçtan sonra Kerem Aktürkoğlu'nun "İstanbul sarı kırmızı" ve Barış Alper Yılmaz'ın "Şen ola Cimbom, şen ola" paylaşımlarını beğenmesi sosyal medyada kısa sürede gündem olup bazı kullanıcılardan tepki aldı. Tepkilere kayıtsız kalmayan Arda, paylaşımlardaki beğenilerini geri aldı.
İşte Arda'nın beğendiği o paylaşımlar;
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