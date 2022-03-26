Hem yatırım düşmanı, hem yalancı!

YENİ AKİT/ANKARA

Türkiye'deki devasa ve milletin faydasına olan yatırımlara karşı çıkan CHP yöneticileri ve Kemal Kılıçdaroğlu, "yap-işlet-devret" modeliyle yandaşların zengin edildiğini söylüyor. Bu duruma itiraz eden Gazeteci Yazar Murat Özer; "Yatırım düşmanlığınızı anladık ya yalanlarınız?" diyerek modelin nasıl olduğunu anlattı.

Murat Özer, Diriliş Postası'ndaki köşesinde konuyla ilgili şunları yazdı:

"Kılıçdaroğlu’nun yap-işlet-devret modeliyle “yandaşların” zengin edilmesinin hedeflendiği iddiası La Fontaine masallarını yaya bırakır cinsten. Çünkü en büyük projelerimizden ikisi, Avrasya Tüneli ve Çanakkale Köprüsü’nü inşa eden ortaklardan birisi Yapı Merkezi ve sahibi CHP eski milletvekili Ersin Arıoğlu. 82 yaşında bir mühendis olan Ersin beyi tebrik etmek lazım. Çünkü partisinin “yandaş ve hırsız” ithamına ve Kılıçdaroğlu’nun “gözünün yaşına bakmayacağım” tehdidine karşın o ülkesine hizmet etmeyi sürdürüyor.

Yap işlet devret modeli nedir?

Türkiye’de yaklaşık 150 yıldır bilinen yap-işlet-devret modeli, AK Parti iktidarıyla birlikte yabancı yatırımcıların ülkeye güven duyması sayesinde büyüdü. Ulaştırma Bakanlığı’nın son 18 yılda yaptığı 910 milyar liralık yatırımın yüzde 18’i bu modelle hayata geçti. İnşa maliyetinin bütünüyle yatırımcı firma tarafından üstlenildiği bu modelde yatırımcı kâra işletmeye başladıktan sonra geçiyor. Bu sürede yatırımcı ülkede büyük bir istihdam sağlıyor, ekonominin hızlanmasına katkı sunuyor.

Proje hayata geçtiğinde eğer garanti edilen hizmet satın alımı (geçiş garantisi) yeterince sağlanamazsa, kalan kısmı devlet ödüyor. Eğer garanti edilen miktara ulaşılırsa devletin cebinden hiçbir şey çıkmadığı gibi, üstüne çıkıldığında ise firma devlete para ödüyor. Her halükarda belirlenen süre sonunda yol, köprü, tünel gibi devasa yapılar devlete bırakılıyor. Beklendiği verimi sağlayamasa dahi devlet böylesi büyük bir projeyi 15-25 yıl gibi bir dönemde taksitle ödemiş oluyor. Yani her durumda kazançlı çıkan devlet oluyor.