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Yerel

Hem yasağı deldi, hem gazetecilere saldırdı!

Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağını delen kadın, haber yapmak isteyen gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 17:33:00 -
Hem yasağı deldi, hem gazetecilere saldırdı!

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, 77 DV 267 plakalı otomobili durdurdu. Ekipler, sürücü Sevgi S.'ye sokağa çıkma kısıtlaması bulunması nedeniyle izin belgesi sordu.

DHA'nın haberine göre, izin belgesi olmadığı ortaya çıkan Sevgi S., istenilen kimlik ile ehliyeti de 'yanında olmadığı' gerekçesiyle gösteremedi. Sevgi S., bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına saldırarak, kamerayı aldı.

Polis ekiplerinin araya girmesiyle sakinleştirilen Sevgi S.'ye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL, ehliyetsiz araç kullandığı için de 2 bin 473 TL para cezası uygulandı.

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