Hem telefonu çalındı, hem 3 bin 150 lira ceza yedi

Kızılarık Mahallesi'nde oturan Özlem Mum, oğlu Ali Çelik'i de yanına alarak yoğurt ve peynir almak için saat 13.30 sıralarında otomobiliyle Yeşildere Mahallesi'ndeki bir zincir marketin şubesine gitti. Oğlunu otomobilde bırakan Özlem Mum, alışveriş için markete girdi. Alışverişin ardından dışarı çıkan Özlem Mum, araçtaki oğlunun ağladığını görünce nedenini sordu. Küçük Ali, 14- 15 yaşlarındaki bir çocuğun, oyun oynadığı cep telefonunu elinden alıp kaçtığını söyledi. Bunun üzerine Özlem Mum, polise haber verdi. Adrese gelen Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, kapkaç olayıyla ilgili işlem yaptı. Ekipler, alışveriş için başka bir mahalleye geldiği için Özlem Mum'a da 3 bin 150 lira para cezası uyguladı.

Özlem Mum, "Keşke polisi aramasaydık. Telefonun da taksitini yeni bitirmiştik. Daha kötü oldu bizim için" dedi. Mum ve oğlu, daha sonra evlerine gitti.