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Hem tadı lezzetli, hem fiyatı uygun

Elazığlı olupyemeyenin olmadığı fiyatıyla uygun, lezzetiyle dikkat çeken "Salçalı Köfte" yoğun talep gördüğü gibi artık adına da festivaller düzenleniyor.

12 Eylül 2019 Perşembe 10:32
Hem tadı lezzetli, hem fiyatı uygun

Elazığlı olupyemeyenin olmadığı fiyatıyla uygun, lezzetiyle dikkat çeken "Salçalı Köfte" yoğun talep gördüğü gibi artık adına da festivaller düzenleniyor.


Elazığ’a özgü olan salçalı köfte kentte yoğun ilgi görüyor. Özenle yoğrulup, ince ince hazırlanan köfteler pişirildikten sonra ekmeğe diziliyor. Ardından hazırlanan salça ocakta yağın içerisinde kaynatıldıktan sonra isteğe göre ekmeğin içerisine ve dışına sürülüyor. Farklı bir tat olan salçalı köfte 40 binden fazla üniversite öğrencisi olan kentte herkes tarafından yoğun ilgi görüyor. Yoğun ilgi gören salçalı köfte nedeniyle, bir çok lokantanın olduğu yer, kentte köfteciler sokağı olarak adlandırılıyor. Her geçen gün biraz daha meşhur olan salçalı köfte nedeniyle son 2 yıldır festivalde düzenleniyor. Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Salçalı Köfte Festivali’nin14-15 Eylül tarihlerinde yapılacağı belirtildi.



"Elazığ’a özgü bir lezzet"


Salçalı Köfte ile ilgili bilgi veren Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Zülfü Tarhan, “Salçalı köfte tamamen lezzeti, tadı ve sunumuyla Elazığ’ımıza özgü bir lezzet. Türkiye’nin başka hiçbir ilinde böyle bir lezzet yok. Elazığ’a özgü olduğundan dolayı bizlerde bunun festivalini gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl ilkini köfteciler sokağındadüzenledik. Halktan gelen yoğun talep üzerine ikincisini düzenliyoruz. 14-15 Eylül tarihlerinde valilik meydanında düzenleyeceğiz. Daha kapsamlı ve dolu dolu geçecek bir festival olacak. Festivalde tiyatro gösterileri, kürsü başı ve ulusal sanatçı konserlerimiz olacak. Bu festival üzerinden Türkiye’nin bir çok ilinde şehrimiz gelenler olacak. Festivale katılanlar olacak. Güzel bir etkinlik olacak. Şehrimizin tanıtımı noktasında çok ciddi katkı olacak. Amacımız bunu daha da geliştirmek. Bunun üzerinden şehrimizin kapılarını tüm Türkiye’ye açacağız” dedi.



"Söylemekle olmaz tatmak lazım"


Salçalı köftenin yapımı anlatan köfte ustası Merali Murat, “Sabah kıymamızı kasaptan getiriyoruz. Ondan sonra yoğuruyor ve baharatını atıyoruz. Daha sonra dinleniyor ve kesiyoruz, servise hazırlıyoruz. Salçayı da güzel bir şekilde karıştırıyoruz, kaynatıyoruz, yağın içerisinebırakıyoruz. Güzel bir şekilde kavurduktan sonra köftenin üzerine sürüyoruz. Çok güzel bir lezzet. Bunu söylemekle olmaz tatmak lazım” diye konuştu.


Salçalı ekmeğin güzel olduğunu belirten Erhan Can, "Herkese tavsiye ederim. Fiyatı da uygun. Köfteciler sokağı’daiyi yapıyor. Öğrenciler için fiyat çok uygun. Başka yerde yemek 20 TL’den aşağı değil. Burada 10 lira. Elazığ’ın salçalı ekmeği de tüm doğu anadolu da biliniyor"ifadelerini kullandı.


Salçalı Köfteyi yemeyen Elazığlı olmadığını anımsatan müşteriler, özellikle boydan yanmış salçalı köfteyi tercih ettiklerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 10:32
  1. sanat
  2. konser

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