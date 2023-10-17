  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Böyle ikiyüzlülük görülmedi! Bunlarda ne utanma var, ne arlanma

Cem Küçük resmen çılgına döndü! İşler her an zıvanadan çıkabilir

Kamudaki Mercedes ve Audi markalı tüm araçlar satılacak! Yerine alınacak marka belli oldu

Mansur Yavaş'a yüzde 90 oy çıkmıştı... İsyan ettiler! "Bıçak kemiğe dayandı"

Helal olsun sana! Bu, soru değil, resmen boru Nedim Şener

Türkiye’de Yahudi’den beter Yahudi propagandası yapılıyor

Japon Başbakanı’ndan Yasukuni Tapınağı’na törensel onur: Eski Japonya yeniden doğuyor

Ahlaksızlıkları paçalarından akıyor, paçalarından! Bunlar şeytana bile pabucunu ters giydirir

Suudi Arabistan'dan son dakika Türkiye kararı! Bundan sonra artık 5 dakika sürecek

Hakan Fidan net konuştu! 'Başkenti Kudüs olan Filistin Devleti kurulmadan...'
Yerel Hem suçlu hem güçlü! Ceza kesilen taksici polise hakaret yağdırdı: Haram zıkkım olsun!
Yerel

Hem suçlu hem güçlü! Ceza kesilen taksici polise hakaret yağdırdı: Haram zıkkım olsun!

Yeniakit Publisher
2023-10-17 16:36:00 - 2023-10-17 16:54:48

Kadıköy’de yolcu seçen ve mesafe soran taksi şoförlerine yönelik yapılan denetimler sırasında ceza kesilen bir taksici polise tepki göstererek, “Neredeyse, gözünün üstünde kaş var diye ceza keseceksiniz. Haram zıkkım olsun” dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, taksi şoförlerinin kısa mesafeye yolcu almaması ve turist seçmesi, taksimetre açmaması gibi şikayetler üzerine Kadıköy’de denetim yaptı. Denetimlerde araçlar durdurularak taksi şoförlerinin belgelerini inceleyen ekipler, şoförlerin emniyet kemeri, taksimetre açma, yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yaptı.

Emniyet kemeri takmadığı için ceza uygulanan bir taksi şoförü ise ceza kesilen kağıdı yere fırlattı, ardından aracına binerek polis ekiplerine hakaret etti. Denetimler çerçevesinde 14 kişiye emniyet kemeri takmamak, 1 kişiye kırmızı ışık ihlali, 1 taksi şoförüne ise seyir halinde cep telefonu kullanmaktan olmak üzere toplam 8 bin 6 lira ceza kesildi.

“Ceza kesmek için elinizden ne geliyorsa yapıyorsunuz”

Polis ekiplerine hakaret ederek tepki gösteren taksici Serdar Morkoç, “Ceza kesmek için elinizden ne geliyorsa yapıyorsunuz. Neredeyse gözünün üstünde kaş var diyerek ceza keseceksiniz. Haram zıkkım olsun. Aç gideceğiz evimize. Aç gidince içleri rahat edecek mi acaba” dedi.

Taksim’de denetime takılan adam polis ekiplerine hakaret etti! Bakın polise ne söyledi
Taksim’de denetime takılan adam polis ekiplerine hakaret etti! Bakın polise ne söyledi

Gündem

Taksim’de denetime takılan adam polis ekiplerine hakaret etti! Bakın polise ne söyledi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Lokanta ve fastfood işletmelerine yönelik denetim
Lokanta ve fastfood işletmelerine yönelik denetim

Yerel

Lokanta ve fastfood işletmelerine yönelik denetim

Ülke genelinde yasa dışı su ürünleri avcılığı denetimi
Ülke genelinde yasa dışı su ürünleri avcılığı denetimi

Aktüel

Ülke genelinde yasa dışı su ürünleri avcılığı denetimi

Bakanlık daha önce uyarmıştı! Bu ürünlerde denetim "resmen" başladı!
Bakanlık daha önce uyarmıştı! Bu ürünlerde denetim "resmen" başladı!

Ekonomi

Bakanlık daha önce uyarmıştı! Bu ürünlerde denetim "resmen" başladı!

Pazarcılar neler yapmış neler! Denetime çıkan oda başkanı şoke oldu
Pazarcılar neler yapmış neler! Denetime çıkan oda başkanı şoke oldu

Yaşam

Pazarcılar neler yapmış neler! Denetime çıkan oda başkanı şoke oldu

Gürpınar Balık Hali'ndeki denetimde 3 kişiye ceza yağdı
Gürpınar Balık Hali'ndeki denetimde 3 kişiye ceza yağdı

Gündem

Gürpınar Balık Hali'ndeki denetimde 3 kişiye ceza yağdı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23