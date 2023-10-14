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Dünya Hem Siyonist hem de pişkin
Dünya

Hem Siyonist hem de pişkin

Yeniakit Publisher
2023-10-14 23:57:00 -

İsrail Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve üst düzey diplomat Danny Ayalon, katıldığı canlı yayında Filistinlilerin Sina'ya gitmesini istedi. Spiker İsrail'e gelsinler diyerek tepki gösterince, Ayalon gülmeye başladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan 1 milyon Filistinlinin bölgeyi terk etmeleri için 24 saat süre tanımasınının yankıları sürüyor.

Filistin-İsrail çatışması sürerken eski İsrail Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve üst düzey diplomat Danny Ayalon, canlı yayında skandal sözlere imza attı. Ayalon, Gazze halkının Sina’ya gidebileceğini söyledi.

Danny Ayalon, gülerek 'Gazzeliler Sina Çölü’ne gitsin. Başka nereye gidecekler?' ifadelerini kullandı. Danny Ayalon'un sözlerine kızan El-Cezire spikeri Marc Lamont Hill adeta çileden çıktı. Marc Lamont Hill ''Gülmeyin' diye tepki gösterdi.

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