  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hırsızlık, yolsuzluk, uyuşturucu, fuhuş... Rezilliğinizi Atatürkçülük temizlemez CHP’de Tiyatro Bitmiyor: Bu Kez de ‘Bukalemun’ Provokatör! Şara, Suriyeli Kürtlerin insani haklarını teminat altına alan kararnameyi imzaladı İstanbul’un parasıyla fantezi ve kumar! Biz konuşmaya utanıyoruz, onlar yapmaya utanmamış Devlet hastanesinde “Cübbeli Ahmet” sürprizi! Sıra numarasına yansıyan görüntü olay oldu Nobel Komitesi:“Bazı kişiler ödüllerini satmayı tercih eder” Trump'a kaça sattı acaba? Devlet yardımında yeni gelişme! Ev ve araba artık... ABD’de sokak eylemleri böyle giderse Trump ülke dışına kaçabilir! Kral istemiyoruz" sesleri Beyaz Saray’ı titretiyor Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni atama ve görevden alma kararları Bebek Otel değil, şantaj ve rezalet yuvası: Kameraya bant çekmeyi unutmuşlar!
Gündem Hem şaşırdı hem de yazamadı! Milli Gazete’den ‘borç takan CHP’ sansürü
Gündem

Hem şaşırdı hem de yazamadı! Milli Gazete’den ‘borç takan CHP’ sansürü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hem şaşırdı hem de yazamadı! Milli Gazete’den ‘borç takan CHP’ sansürü

Milli Gazete, Türkiye’nin en borçlu belediyelerini haber yaptı ama bu belediyelerin ittifak ortakları CHP tarafından yönetildiğine yer vermedi. Bu durum gazetenin okuyucuları tarafından hayal kırıklığıyla karşılandı.

Milli Gazete okuyucularını şaşırtmaya devam ediyor. Son yıllarda yayın politikasıyla okuyucularında hayal kırıklığı yaratan gazete yine yaptı yapacağını…

Gazete, Türkiye’nin en borçlu belediyelerini “Bu liste çok şaşırtacak! İşte en borçlu belediyeler!” başlığıyla haberleştirdi.

Haberin devamında da “Yerel yönetimlerin mali röntgeni çekildi. Sosyal Güvenlik Kurumu, prim borcunu ödemeyen belediyeleri tek tek ifşa etti. Listenin tepesinde tanıdık isimler var. Büyükşehirlerin sırtındaki borç yükü katlanırken, toplam rakamın yüz milyarları aşması Ankara'da ‘mali disiplin’ çanlarının çalmasına neden oldu.” satırlarına yer verdi.

Haberin ayrıntısında hangi belediyenin ne kadar borcu olduğuna dair bilgiler yer aldı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana gibi büyükşehir belediyeler ile Beşiktaş, Ataşehir ve Sarıyer gibi ilçe belediyelerin borçları açıklandı.

Milli Gazete tüm bu borçları yazarken önemli bir ayrıntıyı ise belirtmedi. O da bütün bu belediyelerin ittifak ortakları olan CHP tarafından yönetilmesiydi.

İşte bu çok önemli ayrıntıyı gazete, okuyucularından gizledi.

Yaptığı haber ile borçlara şaşıran ve bu çerçevede başlık atan Milli Gazete’nin, borcu yapan CHP’yi sansürlemesi tepki çekti.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23