Hem şaşırdı hem de yazamadı! Milli Gazete’den ‘borç takan CHP’ sansürü

Milli Gazete okuyucularını şaşırtmaya devam ediyor. Son yıllarda yayın politikasıyla okuyucularında hayal kırıklığı yaratan gazete yine yaptı yapacağını…

Gazete, Türkiye’nin en borçlu belediyelerini “Bu liste çok şaşırtacak! İşte en borçlu belediyeler!” başlığıyla haberleştirdi.

Haberin devamında da “Yerel yönetimlerin mali röntgeni çekildi. Sosyal Güvenlik Kurumu, prim borcunu ödemeyen belediyeleri tek tek ifşa etti. Listenin tepesinde tanıdık isimler var. Büyükşehirlerin sırtındaki borç yükü katlanırken, toplam rakamın yüz milyarları aşması Ankara'da ‘mali disiplin’ çanlarının çalmasına neden oldu.” satırlarına yer verdi.

Haberin ayrıntısında hangi belediyenin ne kadar borcu olduğuna dair bilgiler yer aldı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana gibi büyükşehir belediyeler ile Beşiktaş, Ataşehir ve Sarıyer gibi ilçe belediyelerin borçları açıklandı.

Milli Gazete tüm bu borçları yazarken önemli bir ayrıntıyı ise belirtmedi. O da bütün bu belediyelerin ittifak ortakları olan CHP tarafından yönetilmesiydi.

İşte bu çok önemli ayrıntıyı gazete, okuyucularından gizledi.

Yaptığı haber ile borçlara şaşıran ve bu çerçevede başlık atan Milli Gazete’nin, borcu yapan CHP’yi sansürlemesi tepki çekti.