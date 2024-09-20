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Dünya Hem Putin'e hem de İsrail'e başkaldırmıştı: Ermenistan'da darbe girişimi iddiası
Dünya

Hem Putin'e hem de İsrail'e başkaldırmıştı: Ermenistan'da darbe girişimi iddiası

Yeniakit Publisher
2024-09-20 10:26:00 -
Hem Putin'e hem de İsrail'e başkaldırmıştı: Ermenistan'da darbe girişimi iddiası

Ermenistan'da iktidarı ele geçirmek için komplo kurmak suçundan üç kişinin gözaltına alındığı ve dört kişinin de Ermeni kolluk kuvvetleri tarafından arandığı bildirildi. Darbe hazırlığı soruşturmasında şüphelilerin 2024 yılında çok sayıda kişiyi Rusya'da üç ay askeri eğitime gönderdiği iddia edildi. Paşinyan son dönemlerde Putin'e başkaldırmıştı. Ayrıca Ermenistan Filistin'i devlet olarak tanımış İsrail'i katliam yapmakla suçlamıştı.

Ermenistan'da iktidarı ele geçirmek için komplo kurmak suçundan üç kişinin gözaltına alındığı ve dört kişinin de Ermeni kolluk kuvvetleri tarafından arandığı bildirildi. Darbe hazırlığı soruşturmasında şüphelilerin 2024 yılında çok sayıda kişiyi Rusya'da üç ay askeri eğitime gönderdiği iddia edildi.
Paşinyan son dönemlerde Putin'e başkaldırmıştı. Ayrıca Ermenistan Filistin'i devlet olarak tanımış İsrail'i katliam yapmakla suçlamıştı.

Ermenistan Soruşturma Komitesi tarafından çarşamba günü yapılan açıklamada, "iktidarı yasa dışı yollardan ele geçirme hazırlığı içinde olduğu" iddiasıyla yedi kişi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Şüphelilerden beşinin Ermenistan vatandaşı, ikisinin ise Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni halkından olduğu belirtildi.

Armenpress haber ajansının aktardığına göre, bu kişilerin 2024 yılında Ermenistan ve Karabağ'da birçok kişiyi Rusya'da üç ay boyunca askeri eğitime gönderdikleri, döndüklerinde orduya katılmaları için ayda yaklaşık 220.000 ruble (80.000 Türk Lirası) maaş ödedikleri tespit edildi.

Aynı zamanda, askerlerin Roston-on-Don'a götürüldüğü ve Ermeni kolluk kuvvetleriyle herhangi bir bağlarının olup olmadığını belirlemek için yalan makinesi testi uygulandığı aktarıldı.

Askere alınanların Rusya'da Arbat adlı askeri üsse götürüldüğü ve eğitimlerin asıl amacının Ermenistan'a dönüp darbe yaparak, iktidarı ele geçirmek olduğu söylendiği belirtildi.

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