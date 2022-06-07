Ahlaksız sözleriyle bilinen Melek Mosso'nun, Kültür Bakanlığı'nın verdiği konserde sahne almasını hatırlatan yeniakit.com.tr yazarı Ali Osman Aydın, "Madem “karanlık” olarak görüyorsun iktidarın dünya görüşünü, o halde iktidarın organizasyonuna neden çıkıyorsun? Azıcık haysiyet, azıcık samimiyet tam tersini yapmayı gerektirmez mi? Hem o suçladığın iktidarın ödediği on binlerce lirayı cebe indireceksin, hem de ona söveceksin!" ifadelerini kullandı.

Aydın'ın bugünkü yazısı şu şekilde:

Hasan Rıza Soyak anılarında anlatır: Mustafa Kemal Serbest Cumhuriyet Fırkası ile girilen seçimlerin sonuçlarını sorar ona. “Seçimi kim kazandı” der. Soyak, “Bizim parti” diye cevap verir sevinerek. Mustafa Kemal, “Hiç de öyle değil” diyerek tarihi bir cevap verir: “Hangi partinin kazandığını ben sana söyleyeyim: Kazanan idare partisidir… Yani jandarma, polis, nahiye müdürü, kaymakam ve valiler. Bunu bilesin.”

Metin Akpınar’ın son ropörtajına göz atınca bu geldi aklıma. Akpınar röportajda, “Eğer yapılan araştırmalarda seçilemeyeceğini görürse seçime gitmez” diyor Cumhurbaşkanı için. Kişi kendinden bilir işi gereğince, kendi arka planlarında böyle antidemokratik bir gelenek olduğu için olayları başka türlü yorumlayamıyorlar. Müktesebatları müsait değil. Mustafa Kemal döneminde iki parti ile girilen (CHF-SCF) tek seçimin ne kadar “demokratik” olduğu yukarıdaki alıntıda görülüyor. Fakat Erdoğan 20 yılda; 6 genel, 4 yerel ve 2 cumhurbaşkanlığı seçimi ile 3 halk oylaması olmak üzere 15 kez sandığı halkın önüne koydu ve o sandıktan hep ezici bir üstünlükle çıktı.

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