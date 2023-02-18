Hem iptal ettirdiler hem Erdoğan'ı suçladılar! Sözcü'nün manşetinin arka planı deşifre oldu

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Türkiye 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli depremlerin şokunu yaşadı ve şu ana kadar yaklaşık 40 bin insanımızı kaybettik.

Devlet depremlerin ilk anından beri bütün kurumlarıyla bölgedeki vatandaşlarımızın yardımına koştu. Halkımız ise 7'den 70'e depremzedeler için seferber oldu.

Diğer yandan Türkiye asrın felaketinin yaralarını sarmaya devam ederken ahlaksız fırsatçılar, felaketi bile siyasi ranta çevirebilmek adına halkı hükümet aleyhine kışkırtarak manipülasyonlara ve algı operasyonlarına girmekten çekinmiyor.

Bunun son örneklerinden biri de Sözcü paçavrasının bugünkü manşet haberi...

Söz konusu paçavra, manşet haberinde utanmadan yazdı.

Gerçeği ifşa etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sözcü'nün yalan haberini böyle deşifre etti:

- 2013’te Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bölgeyi riskli alan olarak belirliyor.

- CHP’nin mütemadiyen temasta olduğu sol örgütler “Rant var” diyerek vatandaşlarımızı manipüle ediyor.

- Muhtarların ve hak sahiplerinin verdiği dilekçeler sonucunda süreç mahkemeye taşınıyor.

- Mahkeme “Riskli Alan” kararını iptal ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da mahkemenin kararına uygun olanı yapıyor.