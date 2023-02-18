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Gündem Hem iptal ettirdiler hem Erdoğan'ı suçladılar! Sözcü'nün manşetinin arka planı deşifre oldu
Gündem

Hem iptal ettirdiler hem Erdoğan'ı suçladılar! Sözcü'nün manşetinin arka planı deşifre oldu

AK Partili Hamza Dağ, Sözcü'nün, "İktidarın Hatay İskenderun'daki 6 mahalleyi 2013'te riskli alan ettiğini fakat kararın geçen yıl kaldırıldığını" şeklindeki yalan haberini ifşa ederek gerçeği açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 15:41:00 -
Hem iptal ettirdiler hem Erdoğan'ı suçladılar! Sözcü'nün manşetinin arka planı deşifre oldu

 yeniakit.com.tr 

Türkiye 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli depremlerin şokunu yaşadı ve şu ana kadar yaklaşık 40 bin insanımızı kaybettik.

Devlet depremlerin ilk anından beri bütün kurumlarıyla bölgedeki vatandaşlarımızın yardımına koştu. Halkımız ise 7'den 70'e depremzedeler için seferber oldu.

Diğer yandan Türkiye asrın felaketinin yaralarını sarmaya devam ederken ahlaksız fırsatçılar, felaketi bile siyasi ranta çevirebilmek adına halkı hükümet aleyhine kışkırtarak manipülasyonlara ve algı operasyonlarına girmekten çekinmiyor.

Bunun son örneklerinden biri de Sözcü paçavrasının bugünkü manşet haberi...

Söz konusu paçavra, manşet haberinde utanmadan  yazdı.

Gerçeği ifşa etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sözcü'nün yalan haberini böyle deşifre etti:

- 2013’te Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bölgeyi riskli alan olarak belirliyor.
- CHP’nin mütemadiyen temasta olduğu sol örgütler “Rant var” diyerek vatandaşlarımızı manipüle ediyor.
- Muhtarların ve hak sahiplerinin verdiği dilekçeler sonucunda süreç mahkemeye taşınıyor.
- Mahkeme “Riskli Alan” kararını iptal ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da mahkemenin kararına uygun olanı yapıyor.

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Yorumlar

Cengo

Sözcü'nün, Cumhuriyet Gazetesinin ve Fox'un yedi ….

amerikanci truva ati baris atay da MUTEHHITLERLE BIRLIKTE SORUMLU TUTULMALI

.......
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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