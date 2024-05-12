Hem donsuz, hem arsız Nihal Candan, hasta olduğu gerekçesiyle cezaevinden salıverilmişti! Bakın şimdi de hangi haltı yedi

Dolandırıcılıktan tutuklu yargılanan Nihal Candan isimli sözde sosyal medya fenomeni, hasta olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde cezaevinden salıverilmişti. Candan’ın hapisten çıkar çıkmaz Nişantaşı turlarına başlamasına tepki gösteren Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu “Adaletin bu mu dünya?” diye sitem etti. Eyüboğlu, yazısında şunları kaydetti:

“ ‘Suç Gelirlerini Aklama’ iddiasıyla 16 Kasım 2023’te tutuklanan sosyal medya fenomeni Bahar ve Nihal Candan kardeşlerden biri hâlâ cezaevinde, diğeri dışarıda. Nihal Candan, tutuklanmasını protesto için başlattığı yemek yememe eylemiyle 37 kiloya düşünce, 26 Nisan 2024’te tahliye edildi.

“Hasta, cezaevinde kalamaz” gerekçesiyle tahliye edilen Candan’ın cezaevinden evine kimseden destek almadan gittiği ortaya çıktı. Yetmedi, Candan tahliye olur olmaz soluğu kuaförde aldı. Suç ortağı iki kardeşten biri cezaevinde volta atarken diğeri Nişantaşı turlarına başladı!

Mağdur avukatları Nihal Candan’ın tahliyesine itiraz etti, ama sonuç değişmedi.

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Nişantaşı’nda sağlıklı insanlar gibi tek başına yürürken görüntülendiğini fark edince, yanındaki erkeğin koluna giren Nihal Candan, “Geçmiş olsun” dileğine gülerek, “Çok teşekkür ederim” diye karşılık bile verdi.”