Hem dokunulmazlıkların kaldırılmasını istediler, hem olay çıkardılar! AK Parti'den flaş açıklama

CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü. Kararın Meclis'te okunması ile birlikte CHP ve HDP sıralarında devlet karşıtı sloganlar atılmaya başlandı. Bunun üzerine açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Meclis'te gerginliğe sebep olan milletvekilliğinin düşürülmesi usuli bir işlemdir. Konu Meclis'in takdirinde değildir. Silahlı terör örgütüne üye olmak, devlet sırrını açıklamak vs suçlarından kesinleşen yargı kararlarının sadece Meclis'te okunmasına ilişkin yapılan bir işlemdir.

Ayrıca esas olan dokunulmazlıktır.

Ancak, bu süreç 26. dönemde HDP ve CHP'nin çok ağır ithamlarla 'kaldırın dokunulmazlıkları' şeklindeki talebiyle dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla başlayan bir süreçtir.

Yani 'dokunulur' vekilliği icat edenler, bugün bu görüntüyü yaşayanlar!"