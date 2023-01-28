Hem camiye girmediler hem cemaati yuhaladılar! Ekrem’in askerlerinden dine büyük saygısızlık

Altılı masaya kendisini aday yaptırmaya çalışan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, beraberindekilerle birlikte Bursa’da Cuma namazına gidip şov yapmaya çalıştı. Bu sırada İmamoğlu’na, cami girişinde cemaat büyük tepki gösterdi.

İmamoğlu’nun kast ekibi gibi yanında gezdirdiği ve CHP medyasının, “İmamoğlu’nu karşılayan büyük kalabalık” diye servis ettiği CHP’liler, cemaate çıkıştı. Cuma sırasında camiye girmeyip kapıda bekleyen CHP’liler, cemaati yuhladı. Bu sırada camiyi boşaltan cemaat ile İmamoğlu'nun çıkışını bekleyen partililer arasında zaman zaman gerginlik ve sözlü sataşmalar yaşandı.

Sadece seçim sürecinde dini hatırlayan İmamoğlu’nun yanındaki “kast ekibi”, dine ve dindarlara büyük saygısızlık yaptı. Söz konusu rezalete büyük tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, “Madem namaz kılmayacaktınız, neden caminin önüne geldiniz?” diye sordu.

Ekrem İmamoğlu ile birlikte cami önüne gelip, çoğu kapıda bekleyenler ve azı da camiye girenler olarak ayrışan CHP'lilerin tavrı tepkiye yol açtı.