Hem anlamıyor hem yorum yapıyor! Türkiye'yi güldüren İP'li

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Haber Türk'te yayınlanan bir televizyon programında İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın Yaşar Hacısalihoğlu'nun sözlerini anlayamaması sonrası stüdyoda gülünç anlar yaşandı. Hacısalihoğlu'na tepki gösteren Poyraz, yanlış anladığının söylenmesine rağmen sözlerini geri almadı.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 16:38:00 -

Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programı, İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve Yaşar Hacısalihoğlu arasında komik bir polemiğe sahne oldu.

"Erdoğan'ın ülkesi"

Hacısalihoğlu'nun The Guardian'da yayınlanan bir haberden "Hasta adam yıkılıyor, Erdoğan'ın ülkesi" şeklinde bir başlık alıntılamasını Uğur Poyraz, yanlış anlayarak tepki gösterdi.
Poyraz, "Sevgili Yaşar Hacısalihoğlu, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun cezaevinden çıkmasının ardından söylediklerini paylaştı. Yazıcıoğlu eğer bugün hayatta olsaydı, ona Hacısalihoğlu 'Erdoğan'ın ülkesi' deseydi, o zaman Yazıcıoğlu'nun kendisine ne cevap vereceğini de Hacısalihoğlu gözünde canlandırması lazım. Verilecek cevabı bütün alperenler çok iyi bilir. Burası Türkiye Cumhuriyeti'dir. Yani öyle propaganda tekniği ile siz bunu kendinize kıble olarak bunu koymuş olabilirsiniz. Hangi ülkede olduğunuzu bileceksiniz, ülkenize nasıl hitap edeceğinizi bileceksiniz." dedi.

Bunun üzerine stüdyo karıştı.

Hem anlamadı hem yorum yaptı

Poyraz bu kez, Hacısalihoğlu'nun söz istemesine kızarak, "Ben Türkiye Cumhuriyeti ülkesine, Erdoğan'nın ülkesi diyen birinin hiçbir sözüne önem de vermem dinlemem de." ifadeleriyle gerginliği artırdı.

Poyraz, Hacısalihoğlu'nun yanlış anlaşılmayı düzeltmek için araya girmesine de tepki gösterdi.

Hacısalihoğlu: Sözlerini geri alsın

Söz hakkı alan Hacısalihoğlu, yanlış anlaşıldığını, yabancı basından bir alıntı yaptığını ifade ederek, Poyraz'ın saygılı olmasını ve sözlerini geri almasını istedi.

"Sonuçlarına katlanıyorum"

Poyraz, sonuçlarına katlanmayı göze alarak sözlerini geri almayacağını söyledi.

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