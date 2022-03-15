Hem 5 dakikada muayene olmaz hem de dinlenme odasında

Daha önce doktorlara seslenerek 'Sağlık sistemini kilitleyin' çağrısı yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB), 14-15-16 Mart'ta grev kararı aldı. Balıkesir Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi'nden sosyal medyada yayılan bir videoda, Başhekim Dr. Muzaffer Şenveli ile grevdeki doktorlar arasındaki tartışma gündeme oturdu. Görüntülerde Balıkesir Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Muzaffer Şenveli, grev yapan doktorların dinlenme odasına girerek acil vakaların alınmadan evlerine gönderildiğini söyledi. Başhekim Şenveli ise, “Acil hekimin grevi olmaz. Acilin olmaz, yoğun bakımların olmaz.” diye karşılık verdi.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, söz konusu grev de masaya yatırıldı.

Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi’ndeki olayı değerlendiren Karahasanoğlu şunları söyledi:

“Dinlenme odasında bekliyor ve acil çalışanı. Yoğun bakım çalışanı, dinlenme odasında. Ben bütün her şeyi kafamda altüst ediyorum. Ahlaksızlığa bakın, bir yandan diyorlar ki, 'Kardeşim 5 dakikada bir muayene mi olur, doktor bir hastasına 5 dakikada teşhis mi koyabilir? Bu 5 dakikada olmaz.' Ama bir yandan da dinlenme odasında. Mesai saatinde, hem de acilde, 'Biz burada oturacağız' diyorlar.

E kardeşim bu nasıl bir şey? Bir yandan diyorsunuz ki, 'Bu kadar hastaya bu kadar zamanda bakılmaz.' Bir yandan da dinlenme odasında fazladan dinlenirken, hem de topluca, 10-15 kişi dinlenirken biz buradan çıkmayız diyorsunuz. Çıkın 84 milyon insana sorun, acilde grev olur mu olmaz mı?”