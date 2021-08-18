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Spor Helsinki maçında sürpriz Ferdi kararı!
Spor

Helsinki maçında sürpriz Ferdi kararı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın yarın HJK Helsinki karşısında oynanacak UEFA Avrupa Ligi Play Off maçında Ferdi Kadıoğlu'nu düşünmediği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 12:01:30 - 2021-08-18 12:01:30
Helsinki maçında sürpriz Ferdi kararı!

UEFA Avrupa Ligi Play Off maçında HJK Helsinki'yi konuk edecek Fenerbahçe'de golcü krizi yaşanıyor. Transfer kovalayan yönetim henüz golcü takviyesi gerçekleştiremezken üst üste gelen sakatlıklar da teknik direktör Vitor Pereira'yı zora soktu.

Tedavileri süren Valencia ve Serdar Dursun'dan Helsinki maçında faydalanamayacak olan Portekizli, formsuz Samatta'ya mecbur kalmış durumda.

Ancak Tanzanyalı'ya güvenemeyen Pereira, alternatif üretmeye çalışıyor. Ki bu bağlamda taktik idmanlarda Osayi'yi forvette deniyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre, Adana deplasmanında Serdar Dursun sakatlandıktan sonra en uçta görev olan Osayi'nin ilk on bir golcüsü olması hâlinde orta dörtlünün sağında Nazım şans bulacak. Öte yandan Vitor Pereira, Ferdi'yi de kızağa çekecek.

Genç oyuncunun savunmasını yeterli bulamayan Portekizli, savunma üçlüsünü Tisserand, Serdar Aziz, Szalai'den oluşturup, Novak'ı ortanın soluna kaydıracak. Bütün bu süreçte Caner ve Thiam gibi oyuncuların kadro dışı bırakılması eleştirilerin artmasına da sebep oluyor.

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Yorumlar

Vedad

Cek Cak Ali'nin Fenerbahçe'lilere armağanıdır. Samatta'ya golcü diyenlere hayretle bakıyorum.
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