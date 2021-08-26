Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında bu akşam Finlandiya ekibi HJK Helsinki takımıyla karşılaşacak. Sarı-lacivertliler ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Peki, Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda?

Helsinki Fenerbahçe ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Helsinki-Fenerbahçe maçı bu akşam saat 19.00'da Bolt Arena'da oynanacak. lovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği müsabaka, TV8'den naklen yayımlanacak.

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Son 6 deplasmanda galibiyet alamadı

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında dış sahada oynadığı son 6 müsabakada galip gelemedi.

Bu kulvarda deplasmandaki son galibiyetini 27 Temmuz 2017'de Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz karşısında alan sarı-lacivertliler, daha sonra çıktığı 6 müsabakada 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Söz konusu maçlarda Vardar'a, Benfica'ya, Dinamo Zagreb'e, Spartak Trnava'ya ve Zenit'e yenilen Fenerbahçe, Anderlecht ile de berabere kaldı.

Avrupa kupalarında dış sahada 116 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertli ekip, 27 galibiyet, 23 beraberlik ve 66 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 118 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 217 gol gördü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle: Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Nazım Sangare, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Mesut Özil, Miha Zajc, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Enner Valencia." ​​​​​​