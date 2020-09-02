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Spor Hellas Verona Koray Günter'i transfer etti
Spor

Hellas Verona Koray Günter'i transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-09-02 16:13:16 -
Hellas Verona Koray Günter'i transfer etti

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Hellas Verona, Türk asıllı Alman oyuncu Koray Günter’i kadrosuna kattı.

Hellas Verona'dan yapılan yazılı açıklamada, Günter'in Genoa kulübünden bonservisiyle beraber alındığı ve 26 yaşındaki stoperle 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Günter, geçen sezonu da Hellas Verona'da geçirmiş ve 32 maçta forma şansı bulmuştu.

Sarı-lacivertli kulüp, bu transfer döneminin başında da Roma'da forma giyen defans oyuncusu Mert Çetin’i kiralamıştı.

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