Orman yangınlarıyla mücadelede 16 uçak ve 51 helikopter kullanılıyor. Vatandaşlar bir helikopterin günde kaç kez su ikmali yaptığını araştırıyor. Bir helikopter günde kaç toh su taşır?

Helikopterler yangına günde kaç defa su boşaltıyor? Helikopterler günde kaç kez su ikmali yapıyor?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlara havadan ve karadan müdahale yapıldığını belirterek "Yangınlarda 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız hava helikopteri, 805 tanker, 155 iş makinesi, yaklaşık 5 bin 200 personel mücadele ediyor" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 34 ilde 160 yangının kontrol altına alındığını, 5 ilde ise 14 farklı alanda müdahalenesin sürdüğünü belirtti.

Helikopterler yangına günde kaç defa su boşaltıyor? Helikopterler günde kaç kez su ikmali yapıyor?

Ülkemizde kullanılan helikopterlerin su taşıma kapasitesi ise 2,5 ton ile 10 ton arasında değişiyor.

Orman Fakülteleri Derneğinin yayınladığı makalede ''Ülkemizde ve dünyada orman yangınlarıyla mücadelede çoğunlukla kullanılan K-32 ve Mi-8 cinsi yangın söndürme helikopterlerinin su taşıma kapasitesi 2,5 tondur. Bu helikopterler uçakların su ikmali yapabildiği su kaynaklarının yanında, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangına hassas bölgelerde her 5 km de bir tane olacak şekilde yapılan, 400 ila 1200 ton kapasitesi olan havuz ve göletlerden su ikmali yapabiliyor. Uçakların 1 saatte iki defa 4’er tondan 8 ton su ikmali yapabilmesine karşın helikopterler bir saatte ortalama 8 defa ve her seferinde 2,5 tondan 20 ton su ikmali yapabiliyor'' ifadeleri yer almıştır.

Yangın söndürme helikopterleri ortalama 1 saatte 8 kez su ikmali yapabiliyor.