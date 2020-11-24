  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Helikopterle fark edildi! Çölün ortasındakini gören 'uzaylı var' dedi
Dünya

Helikopterle fark edildi! Çölün ortasındakini gören 'uzaylı var' dedi

ABD'nin Utah eyaletinde çölün ortasında keşfedilen metal blok, uzaylı yorumlarına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 17:18:00 - 2020-11-24 17:34:08

ABD'nin Utah eyaletinde çölün ortasında yere dikilmiş olarak bulunan gizemli blok eyalette merak uyandırdı.

ABD'nin Utah eyaletinde çölün ortasında dikili olarak keşfedilen metal blok eyalette paniğe neden oldu. Boyu 3,6 metre olan blogun helikopter tarafından farkedildiği öğrenildi.Metal blogu tespit eden helikopter pilotu yaptığı açıklamada "Uçmaya başladığımdan bu zamana kadar karşılaştığım en tuhaf şey" dedi.

Uzay filmindeki bloklara benzetildi

Yetkililer, çölde bulunan blogun Stanley Kubrick'İn 1968 yılında yönettiği 2001: A Space Odyssey filmindeki bloklara benzerliği sebebiyle bir hayran tarafından dikildiğini tahmin ediyor. Utah Halk Sağlığı yetkilileri konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Hangi gezegende olursanız olun, federal olarak yönetilen kamu arazilerine izin almadan yapı veya sanat eserleri kurmak yasa dışıdır" dedi.

Blogun gizemini çözmek isteyen yetkililer sosyal medya adreslerinden görüntü ve fotoğraf yayınlayarak halktan bilgi talep ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bomba iddia! 'Savaşa mola verildi, Azerbaycan orayı da alacak'
Dünya

Bomba iddia! 'Savaşa mola verildi, Azerbaycan orayı da alacak'

Ulusal Güvenlik Servisi eski Başkanı David Shahnazaryan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan savaşın henüz bitmediğini Azerbaycan'ın ..
Emekli Tümamiral açıkladı: Türkiye'ye
Gündem

Emekli Tümamiral açıkladı: Türkiye'ye "Reprisal" hakkı doğdu

Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Yunan komutan idaresindeki İrini Harekatı'nda görevli Alman fırkateyninin, Libya'ya insani yardım malzemesi t..
Bahçeli'den İmamoğlu'na sert tepki
Siyaset

Bahçeli'den İmamoğlu'na sert tepki

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "İBB Başkanı'nın laçka açıklamalarının itibar edilecek hiçbir yanı yo..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay