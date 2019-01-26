Helikopter ve uçak havada çarpıştı! Ölü ve yaralılar var İtalya'da uçak ile helikopterin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

İtalya'da bulunan Valle de Aosta bölgesinde, Alp dağlarından Rutor'un üzerinde küçük bir özel uçak ile helikopterin havada çarpıştı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. 5 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralı İtalya'nın kuzeyinde Alp dağlarının bulunduğu bölgede, bir helikopterin uçağa çarpması 5 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı. Yerel basın, Valle de Aosta bölgesinde Alp dağlarından Rutor'un üzerinde helikopterin, turistik geiler düzenlenen küçük bir uçak ile havada çarpıştığını yazdı. Bölgeye, ambulans helikopterler gönderildi İtalya'nın Hava Güvenlik Ajansı (ANSV), AS350 helikopter ile Jodel D.140E model uçağın çarpıştığını duyurdu. Kazayı gören dağcıların haber vermesi sonrası bölgeye, ambulans helikopterler gönderildi.

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