Helikopter ile trafik denetimi Uluslararası D-100 kara yolunun Kastamonu sınırları içerisindeki güzergahta, helikopter destekli yapılan denetimlerde kural ihlali yapan sürücüye rastlanmadı

KASTAMONU (AA) - Uluslararası D-100 kara yolunun Kastamonu sınırları içerisindeki güzergahta, jandarma ve polis ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi yapıldı. İçişleri Bakanlığının trafik kazalarını önlemek amacıyla hayata geçirdiği eylem planı kapsamında uygulamaya konulan helikopterle trafik denetimi, Kastamonu Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerinin ortak çalışmasıyla uluslararası D-100 kara yolunun Kastamonu sınırları içerisindeki güzergahta gerçekleştirildi. D-100 kara yolu üzerinde oluşturulan trafik uygulama noktaları ile jandarmaya ait skorsky helikopterinde bulunan görevliler, yaklaşık 2 saat araçları tek tek inceledi. Uygulamada kural ihlali yapan sürücü tespit edilmedi. Denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.



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