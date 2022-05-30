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Yaşam Helikopter düştü iddiası! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi
Yaşam

Helikopter düştü iddiası! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde helikopter düştüğüne dair yapılan ihbar üzerine çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-30 22:20:00 - 2022-05-30 22:26:14

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde helikopter düştüğüne dair yapılan ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken resmi kaynakların henüz açıklama yapılmadı.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Olay, Körfez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede uyarı işaret fişeği görülmesi üzerine helikopter düştüğüne dair ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin bölgede arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken resmi kaynaklardan henüz açıklama yapılmadı.

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