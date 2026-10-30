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Medya Suat Ağabeyi vefatının 2. yılında rahmetle anıyoruz
Medya

Suat Ağabeyi vefatının 2. yılında rahmetle anıyoruz

Yeniakit Publisher
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Suat Ağabeyi vefatının 2. yılında rahmetle anıyoruz

Uzun yıllar Akit Medya Grubumuz bünyesinde çalışan emektarımız Suat Güre vefatının ikinci yılında rahmetle anılıyor.

HÜSNÜ ERDEM

Akit Medya Grubumuz bünyesinde uzun yıllar çalışan emektarımızdan Suat Güre vefatının ikinci yılında rahmetle anılıyor.

Aynı zamanda yeniakit.com.tr editörü Hüseyin Güre’nin babası, gazetemizin ulaştırma biriminde görev yapan Yasin Demirtaş’ın ise kayınpederi olan Suat Güre, bir süre kanser hastalığıyla mücadele etmişti. Evinde istirahat ettiği sırada vefat eden Güre, 68 yaşındaydı. Suat Ağabey, Fatih Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yalova Armutlu Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.

Akit Medya Grubu olarak, uzun yıllar kurumumuza büyük emekleri geçen merhum Suat Güre’yi vefatının ikinci yıl dönümünde rahmetle anıyor; başta Güre ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine bir kez daha sabır ve başsağlığı diliyoruz. Merhum Suat ağabeyimizin mekânı cennet, makamı âli olsun.

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