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Fenerbahçe'den açıklama geldi! Dirk Kuyt görevde kalacak

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Fenerbahçe'den açıklama geldi! Dirk Kuyt görevde kalacak

Fenerbahçe yönetimi, bugün yaptığı toplantıda takımın kasım ayındaki milli maç arasına kadar Teknik Sorumlu Dirk Kuyt yönetiminde sahaya çıkmasını kararlaştırdı.

#1
Foto - Fenerbahçe'den açıklama geldi! Dirk Kuyt görevde kalacak

Fenerbahçe’de Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde İsmail Kartal’ın ayrılığının ardından teknik direktör konusunu masaya yatırmak üzere bir toplantı gerçekleştirdi. Saat 14.00’te başlayan toplantı yaklaşık 2.5 saat sürdü. Sarı-lacivertlilerin sitesinden toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

#2
Foto - Fenerbahçe'den açıklama geldi! Dirk Kuyt görevde kalacak

"Kulübümüzün bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında yapılan değerlendirmeler sonucunda, milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar Futbol A Takımımızın teknik sorumluluğunun Dirk Kuyt tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Yeni teknik direktörümüzün belirlenmesine yönelik çalışmaların, Yönetim Kurulumuz tarafından oluşturulan komite tarafından yürütülmesine ve sürecin hızla ilerletilmesine karar verilmiştir.

#3
Foto - Fenerbahçe'den açıklama geldi! Dirk Kuyt görevde kalacak

Fenerbahçe'mizin en büyük gücü, her koşulda yanında duran büyük taraftarıdır. Armamıza gönülden bağlı milyonların inancı ve desteği, sahadaki mücadelemizin en büyük dayanağıdır. Şimdi omuz omuza durma, futbolcularımıza ve teknik heyetimize sahip çıkma zamanıdır. Tribünlerden yükselen her ses, verilen her destek bu mücadelede büyük önem taşımaktadır.

#4
Foto - Fenerbahçe'den açıklama geldi! Dirk Kuyt görevde kalacak

Büyük taraftarımızla birlikte, Fenerbahçe'mizi hak ettiği başarılara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu inançla, Büyük Fenerbahçe Taraftarımızı yarınki karşılaşmada takımımızın yanında olmaya ve desteğini tribünlerden güçlü bir şekilde hissettirmeye davet ediyoruz."

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