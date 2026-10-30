Fenerbahçe derbisindeki gönderme sebebiyle Galatasaray'a ceza verildi
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PFDK, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylara ilişkin cezaları duyurdu. Kurul, Fenerbahçe logosunun skorbordda üç yıldızlı gösterilmesi nedeniyle Galatasaray’a para cezası uyguladı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada skorbordda kullandığı konuk takım logosuna ilişkin kararını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüp, Fenerbahçe'nin logosuna skorbordda 3 yıldızlı haliyle yer vermesi nedeniyle 280 bin TL para cezasına çarptırıldı.
CEZADA TESCİL VURGUSU ÖNE ÇIKARILDI
Kurul, cezanın gerekçesini misafir takımın TFF'ye tescil edilmemiş logosunun kullanılması olarak açıkladı. Bu uygulamayı talimatlara aykırılık kapsamında değerlendiren PFDK, Futbol Disiplin Talimatı'nın 46/1. maddesi uyarınca Galatasaray'a para cezası uygulanmasına hükmetti.
PFDK açıklamasında, "Galatasaray A.Ş.'nin, skorboardda misafir takımın TFF'ye tescil edilmemiş logosunun kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
PFDK, Galatasaray'a 4 ayrı neden dolayı toplam 1 milyon 620 bin TL para cezası verdi.