Kriptoda tarihin en büyük vurgunu: Para yatıranlar şimdi ne yapacak?

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanları tarafından gerçekleştirilen siber saldırıda 6.36 milyar dolar kaybederek tarihin en büyük kripto para hırsızlığına sahne oldu. Borsa tarafından doğrulanan ve kayıtlı en büyük kripto hırsızlığı olarak tarihe geçen olayın ardından Binance yönetimi, birçok ağda para çekme işlemlerini durdurdu. Kripto borsasına para yatıranların kayıpları konusunda da açıklama yaptı.