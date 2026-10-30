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Kriptoda tarihin en büyük vurgunu: Para yatıranlar şimdi ne yapacak?

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Kriptoda tarihin en büyük vurgunu: Para yatıranlar şimdi ne yapacak?

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanları tarafından gerçekleştirilen siber saldırıda 6.36 milyar dolar kaybederek tarihin en büyük kripto para hırsızlığına sahne oldu. Borsa tarafından doğrulanan ve kayıtlı en büyük kripto hırsızlığı olarak tarihe geçen olayın ardından Binance yönetimi, birçok ağda para çekme işlemlerini durdurdu. Kripto borsasına para yatıranların kayıpları konusunda da açıklama yaptı.

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Foto - Kriptoda tarihin en büyük vurgunu: Para yatıranlar şimdi ne yapacak?

Binance kripto para borsasına yönelik gerçekleştirilen organize siber saldırı sonucunda, on farklı blok zinciri üzerinden 6.36 milyar dolar değerinde kripto varlık ele geçirildi. Borsa tarafından doğrulanan ve kayıtlı en büyük kripto hırsızlığı olarak tarihe geçen olayın ardından Binance yönetimi, birçok ağda para çekme işlemlerini derhal durdurdu.

#2
Foto - Kriptoda tarihin en büyük vurgunu: Para yatıranlar şimdi ne yapacak?

TRM istihbarat ekiplerinin elde ettiği zincir içi analizlere göre bu devasa hırsızlığın arkasında, daha önce 1.5 milyar dolarlık Bybit soygununu da gerçekleştiren Kuzey Kore'nin elit siber saldırı grubu TraderTraitor bulunuyor. Cüzdanların internet bağlantılı sıcak yapısını hedef alan hackerlar, borsa altyapısına aylar öncesinden sızarak imzalı yetkilendirme sistemiyle cüzdan kontrollerini ele geçirmeyi başardı.

#3
Foto - Kriptoda tarihin en büyük vurgunu: Para yatıranlar şimdi ne yapacak?

Saldırının fark edilmesinin ardından harekete geçen Tether, Circle ve Ripple gibi şirketler, yaklaşık 2.7 milyar dolar değerindeki varlığı hızlıca dondurarak hackerların eline geçmesini engelledi. Ancak hızlı hareket eden saldırganlar, piyasa yapıcılara indirimli fiyatlardan satış yaparak şu an için yaklaşık 2.4 milyar dolarlık kripto varlığı tamamen kendi kontrolü altına almayı başardı.

#4
Foto - Kriptoda tarihin en büyük vurgunu: Para yatıranlar şimdi ne yapacak?

Konuyla ilgili açıklama yapan Binance, saldırıyı doğrularken; kolluk kuvvetleri, varlık ihraççıları, blokzincir istihbarat şirketleri ve sektör ortaklarıyla yakın iş birliği içinde çalıştıklarını duyurdu. Binance'in bir diğer açıklamasında, güvenlik sorununu çözmek için aralıksız çalışıldığı belirtilerek, tüm kayıpların karşılanacağı söylendi.

#5
Foto - Kriptoda tarihin en büyük vurgunu: Para yatıranlar şimdi ne yapacak?

Binance Türkiye ise tüm kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu ve hizmetlerin kesintisiz devam ettiğini açıkladı. "Kullanıcılarımızın varlıklarının güvenliği en önemli önceliğimizdir" diyen şirket, güvenlik süreçlerinin titizlikle sürdüğünü belirtti.

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