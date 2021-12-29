"Helalleşme" hikayesi çabuk bitti! CHP'li Özgür Özel'den İslam'a alçak hakaret!

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"Helalleşme" yalanıyla Müslümanları kandırabileceklerini zanneden CHP'nden İslam'a alçakça hakaretler geldi.

Milletin Meclisi'nde milletin dinine hakaret eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Diyanet ile ilgili skandal ifadelerde bulunurken İslam'ı "Ortaçağ zihniyeti" diyerek hedef aldı.

Diyanet'i ve Erdoğan'ı hedef aldı, okul öncesi din eğitimine karşı çıktı

Milli Eğitim Şurası'nda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talebiyle gündeme gelen okul öncesi din eğitimini diline dolayan CHP'li Özgür Özel, Müslüman evlatlarına İslam dininin öğretilmesine karşı çıktı.

AK Parti döneminde her alanda bilimin zirvesini yaşayan Türkiye'de, bilimsel eğitim verilmediği iddiasında bulunan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Adamın dediğine bak; "okul öncesi eğitimden başlayarak..." Sanırsın ki, dünyada standartlaşmış, Avrupa'da tam olarak oturmuş, 3 yaşından başlayan okul öncesi eğitime ve buna bilimsel katkılara yöneliyor adam. Yok, onun aklındaki sıbyan mektepleri. Daha geçenlerde Milli Eğitim Şurası'nda toplam 120 küsür maddenin 13 maddesi okul öncesi eğitimle ilgili... Hangisi bu cümleyi karşılıyor. Eğitimde birlik var, tevhid-i tedrisat var, kanunu var, Diyanet okul öncesi eğitim birimi kuruyor. Okul öncesi eğitim Diyanet'in işi mi, Milli Eğitim'in işi mi? Sıbyan mekteplerini kurmuşlar, kurumsallaştırmaya, kalıcılaştırmaya, zorunlu yapmaya çalışıyorlar. Bu kafayla orada işte, bilimin b'si yok, fiziğin f'si matematiği m'si de olmuyor üniversiteye gidince."

İslam'a alçak hakaret: Ortaçağ zihniyeti

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Müslüman evlatlarına İslam'ı öğretmesine tepki gösteren CHP'li Özgür Özel, İslam'a hakaret ederek "Ortaçağ zihniyeti" dedi.

İslam'ın öğretilmesine "yanlış bir iş" ifadesini kullanan ve dini eğitim alan çocuklara hakaretler savuran CHP'li Özel, "Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken, bir 'ortaçağı zihniyeti'ne yönelmenin bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu cumhuriyete faydası var, ne bu millete faydası var, ne anayasaya uygunluğu var. Tamamen küllüm yanlış bir işi benimseyip kötü sonuçları 20 yılın sonunda okuduğunu anlamayan bir nesil..." sözlerini sarf etti.

İslam'ı öğrenen çocuklara hakaretler savurdu

Hezeyanlarına devam eden CHP'li Özgür Özel, İslam'ı öğrenen çocukları ve gençleri de hedef aldı. Dinini öğrenen genç nesile; kindar, algısı kapalı, kavgalı, okuduğunu anlamayan gibi ifadelerle hakaretlerde bulunan CHP'li Özgür Özel, zırvalamasını şöyle sürdürdü:

"Yola dininin ve kininin sahibi kindar nesil diye çıkarsa, okuduğunu anlamaz tabi. Sen yolla herkesle barışık, algısı açık, konuşan, etkileşimde bulunan, ömür boyu öğrenen, ömür boyu öğreten bir nesil diye çıkarsan bak bakalım ne çıkıyor karşına."

"Anadolu Müslümanlığı" diyerek içkiyi meşrulaştırdı

Fransa ve Almanya ve Çin gibi İslam düşmanlığı yapan ülkelerin kuyruğuna takılarak İslam'ı bölmeye çalışan CHP'li Özel, "Anadolu Müslümanlığı" tanımını ortaya atarak yılbaşında içki içmeyi meşrulaştırmaya çalıştı.

İslam'ı öğrenmeyi gericilik, içki içmeyi ilericilik zanneden CHP'li Özel, "Yılbaşı gecesi ailesi ile birlikte içeceği iki kadeh içkiyi günah saymayan bir Anadolu Müslümanlığı var. Onun günahına katlanıp bu ritüle yaşayan bir Anadolu Müslümanlığı var." skandalını savundu.