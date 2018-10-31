‘Helal ve tayyib ürünler konusunda bilinçlenmeliyiz”

Helal ürünlerin üretimi ile tüketiminin artması için önemli girişimlerde bulunuluyor. Bu girişimleri olumlu karşılayan Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur’dan “Helal ve tayyib ürünler konusunda daha çok bilinçli olunmalı, buna göre tercih yapılmalı” çağrısı geldi.

Müslümanların doğru kaynaklardan bilgiye erişmekle mükellef olduğunu kaydeden Cesur, “Bu yükümlülük rızkımız söz konusu olunca daha da bir önem arz etmektedir. Yediğimizin, içtiğimizin, giydiğimizin, ürettiğimizin ve tükettiğimizin helal ölçüler içerisinde olması; bizleri bağladığı gibi aslında yeryüzünün adil bir düzene kavuşabilmesi için de çok büyük bir önem taşımaktadır. Biz Müslümanlar bu hassasiyetleri taşıyabilirsek eminiz ki rızkımız daha çok bollaşacak ve emeklerimiz daha çok bereketlenecektir” dedi.

Pazar emin ellerde olmalı

Müslüman nüfusun 1,8 milyarı bulduğunu aktaran Cesur, şöyle konuştu: İslam, Kuzey Afrika’da, Orta Doğu’da ve Asya’da yaygın bir dindir. Büyük Müslüman toplulukları ayrıca Çin’de, Rusya’da ve Balkan ülkelerinde bulunmaktadır. Dünyanın diğer bölgelerinde de büyük Müslüman azınlık nüfusu bulunmaktadır. Örneğin Batı Avrupa’da yüzde 5’lik bir nüfus ile İslam, Hristiyanlık’tan sonra gelen ikinci din konumundadır. Hali ile Müslümanların olduğu bölgelerde ciddi bir helal gıda pazarı oluşmaktadır. İşte bu noktada bizlerin çok dikkatli olması gerekmektedir. Helal gıda sertifikasının konuşulmaya başlandığı günlerde nerede ise bu sertifikayı veren kuruluşların yüzde 90’ı yurtdışı menşeili idi. Başladık ve de kırmaya devam edeceğiz.