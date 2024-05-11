Helal olsun sana! ABD'li rapçiden Filistin'e destek şarkısı
Filistin'deki soykırıma tepki gösteren ABD' li rapçi Macklemore, Filistin için yazdığı şarkıyı Yeni Zelanda konserinde seslendirdi.
Filistin'e desteğini her fırsatta dile getiren ABD'li rap sanatçısı Macklemore, Filistin için yazdığı Hind's Hall (Hind'in duvarı) şarkısını ilk kez canlı seslendirdi.
Yeni Zelanda'daki konserinde on binlerce hayranına Filistin sloganı attırmaktan da çekinmeyen Macklemore, her platformda Filistin'deki zulmü cesurca tüm dünyaya haykırıyor.
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