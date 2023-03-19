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Spor Helal olsun Mane! Yıldız olmak işte böyle bir şey...
Spor

Helal olsun Mane! Yıldız olmak işte böyle bir şey...

Alman temsilcisi Bayern Münih'in Senegalli yıldızı Sadio Mane'nin uçakta Kur'an-ı Kerim okuduğu görüntüler beğeni topladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 15:53:00 -
Helal olsun Mane! Yıldız olmak işte böyle bir şey...

Alman temsilcisi Bayern Münih'in Senegalli yıldızı Sadio Mane'nin uçakta Kur'an-ı Kerim okuduğu görüntüler beğeni topladı.

Almanya Bundesliga'nın 25. haftasında Julian Nagelsmann yönetimindeki Bayern Münih ile Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek.

Bay Arena'da Leverkusen'in ev sahipliğinde oynanacak maç öncesinde Alman devi Münih takım halinde şehre hareket etti.

Uçak seyahatinde Kur'an-ı Kerim okudu

Bayern Münih'in deplasmana giderken uçakla seyahat ettiği sırada sezon başında Liverpool'dan transfer edilen yıldız futbolcu Sadio Mane'nin Kur'an-ı Kerim okuduğu görüldü.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Alman futbolcu Thomas Müller'in çektiği bu fotoğraf kısa sürede sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Bayern Münih formasını 22'si ilk 11 olmak üzere 27 kez giydi. Mane bu maçlarda 11 gol ve 5 asistle oynadı.

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Alman Bayern Münih Senegalli yıldız Sadio Mane

Bayern Münih'in Senegalli yıldızı Sadio Mane alman takımında önemli isim haline gelebilir. takip etmek gerekir.

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