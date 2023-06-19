Helal olsun! Katar Emiri Al Sani yine yaptı yapacağını

Sudan'daki kriz sebebiyle insani yardım yapılması için Suudi Arabistan'ın öncülüğünde, Avrupa Birliği (AB), Mısır, Katar ve Almanya'nın da katılımıyla çevrim içi konferans düzenlendi.

Suudi Arabistan'da yayın yapan El-İhbariyye televizyon kanalının haberine göre Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, konferansın açılış konuşmasında ülkesinin Sudan'a 100 milyon dolar insani yardım yapmak için çalıştığını söyledi.

Bin Ferhan, Suudi Arabistan'ın Sudan'a şu ana kadar 13 uçak ve 2 gemi ile insani yardım ulaştırdığını ve bir bağış kampanyası başlattığını belirtti.

Katar 50 milyon dolar ayırdı

Konferansta konuşan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de ülkesinin Sudan’daki çatışmalar dolayısıyla ortaya çıkan insani krizin çözümüne ve bölgedeki mültecilere destek olmak için 50 milyon dolar ayırdığını aktardı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ise "Sudan’da devam eden çatışma Sudan’da ve komşu ülkelerde insani bir felaketin ortaya çıkmasına işaret ediyor." dedi.

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Sudan’daki çatışmaların 1,5 milyon kişiyi iç ve dış göçe zorladığını hatırlatan Şukri, "Sudan’dan 350 bin kişi komşu ülkelere kaçtı ve bu ülkelerin kapasitesinin ötesinde bir baskıya sebep oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Şukri, Mısır’ın Sudan’dan kaçan 250 binden fazla kişiye kapılarını açtığını ve 300 ton acil gıda ile ilaç yardımı yaptığını belirtti.

Sudanlıların sığındığı ülkelerde sosyal uyumu sağlamak için kalkınma projelerinin finanse edilmesi gerektiğine dikkati çeken Şukri, uluslararası toplumu, Sudan'a acil yardım yapmaya çağırdı.

Sudan ordusu, dün, Suudi Arabistan ve ABD'nin kolaylaştırdığı Cidde görüşmeleri kapsamında insani yardımların sağlanması için 18 Haziran saat 06.00'da başlayan 72 saatlik bir ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK’nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK’nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan'da 3. ayına giren çatışmalarda yaklaşık 1000 kişi yaşamını yitirdi, 5 bine yakın kişi yaralandı.