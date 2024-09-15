Helal olsun Elazığspor taraftarı! Takdir toplayan 'Narin' pankartı
Elazığspor ile Nazillispor arasında oynanan TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 3. hafta maçında, Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran anısına duygu yüklü bir pankart açıldı.
Diyarbakır'da hayatını kaybeden 8 yaşındaki Narin Güran, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 3. haftasında oynanan Elazığspor - Nazillispor karşılaşması öncesinde anıldı.
Maç öncesi seremonisinde maraton tribününde açılan pankartta "Madem kıyacaksınız, neden adına Narin koydunuz?" ifadeleri yer aldı.
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