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Heimlich manevrası hayati önem taşıyor

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Acil Tıp Anabilim Dalı (AD) Doktor Öğretim Üyesi Murat Seyit, ilk yardımın önemli uygulamalarından birisi olan ’Heimlich’ manevrasının herkes tarafından bilinmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:32
Heimlich manevrası hayati önem taşıyor

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Acil Tıp Anabilim Dalı (AD) Doktor Öğretim Üyesi Murat Seyit, ilk yardımın önemli uygulamalarından birisi olan ’Heimlich’ manevrasının herkes tarafından bilinmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.


Son dönemlerde sık sık gündeme gelen Heimlich manevrası ABD’li hekim Henry Heimlich tarafından 1970’lerde tanımlandı. Bu manevra ile solunum yoluna kaçan yabancı cisimlerin çıkartılması ve hastanın hayatının kurtarılması amaçlanıyor. Pamukkale Üniversitesi Acil Tıp AD. Doktor Öğretim Üyesi Murat Seyit, yaptığı açıklamada ilk yardımın önemli uygulamalarından birisi olan Heimlich manevrasına dikkat çekti.


Seyit, açıklamasında bu ilk yardım manevrasının mümkünse herkes tarafından bilinmesinin hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Seyit, "Solunum yoluna yabancı cisim kaçan bir kişi ile karşılaşıldığında bu kişi öksürmeye teşvik edilir. Ağız içerisinde eğer yabancı cisim görülüyor ve tam tıkanma meydana gelmişse kişi nefes alamaz, panik haldedir, ellerini boynuna götürür ve konuşamaz. Morarmaya başlar. Bu durumda Heimlich manevrası uygulanır. Heimlich manevrasını uygulamak için kişinin arkasında durulur. Bir elin başparmağı kişinin göğüs kafesinin hemen altına gelecek şekilde yumruk yapılır ve diğer eli ile kavranır. Yumruk yapılan el, içe ve yukarı olacak şekilde 5-6 kez kuvvetli bir şekilde ilk yardımcı kendinize doğru çeker ve cismi soluk borusundan çıkarmaya çalışılır" dedi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:32
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