Heiko Maas'tan kritik Libya hamlesi
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya krizine çözüm konusunda bir görüşme gerçekleştirdi. Serrac, barıştan yana olduklarını belirterek, Rus paralı asker grubu Wagner'in sayısının arttığını açıkladı.
Libya'dan yazılı açıklamaya göre, Trablus'a gelen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve beraberindeki heyet Fayiz es-Serrac ile görüştü.
Yapılan görüşmede, Libya'daki son gelişmeler ve Almanya'nın Libya krizine çözüm için sarf ettiği çabalar masaya yatırıldı.
Sirte ve Cufra silahtan arındırılsın teklifi
Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Almanya'nın Berlin Konferansı çerçevesinde gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Maas, Sirte ve Cufra'nın silahsızlandırılmış bölgeler olmasını teklif etti.
Petrol konusunda açıklamalarda bulunan Maas, petrole ilişkin tüm adımların Libya hükümeti tarafından onaylanması gerektiğine işaret etti.
Başbakan Serrac, Libya hükümetinin aylar önce Moskova'da ateşkesi kabul ettiğini ancak, Hafter'in bunu reddettiğini dile getirdi.
Wagner'in sayısı arttı
Rus güvenlik şirketi Wagner'in asker sayısını artırdığına dikkat çekerek barış için bir orta yol bulamadıklarını aktardı.
AB'nin üstlendiği İrini Operasyonu'na da değinen Serrac, bu operasyonun Halife Hafter milislerine, silah, mühimmat ve paralı asker sevkiyatını sağlayan hava köprüsünü engelleyemediğini açıkladı. Serrac meşru hükümetin ateşkese karşı olmadığını açıkladı.
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