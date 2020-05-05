“Gün umutsuzluk günü değil, yarınlardaki fırsatlara hazırlanma günüdür” diyen Gülle, şu ifadeleri kullandı: “Corona virüsü (Covid-19) sürecinde daralan uluslararası ticaretin etkilerini, ihracatta yaşanan kaybı telafi edecek başlıkları ve salgın sonrası oluşacak yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için uygulanacak eylem planlarını devreye aldık. Unutmayalım ki ihracat hedeflerimiz Covid-19’dan büyük. Ülkemiz ihracatı bu zorlu süreçten güçlenerek alnının akıyla çıkacaktır. Biz hiç yılmadan dış ticaret fazlası veren Türkiye’ hedefine doğru giden yolda kararlı yürüyüşümüzü sürdüreceğiz.”