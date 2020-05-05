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Ekonomi

Hedeflerimiz covId-19’dan büyük

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, nisan ayı ticaret verileri karşısında karamsarlığa kapılmamak gerektiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 11:41:00 -
Hedeflerimiz covId-19’dan büyük

“Gün umutsuzluk günü değil, yarınlardaki fırsatlara hazırlanma günüdür” diyen Gülle, şu ifadeleri kullandı: “Corona virüsü (Covid-19) sürecinde daralan uluslararası ticaretin etkilerini, ihracatta yaşanan kaybı telafi edecek başlıkları ve salgın sonrası oluşacak yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için uygulanacak eylem planlarını devreye aldık. Unutmayalım ki ihracat hedeflerimiz Covid-19’dan büyük. Ülkemiz ihracatı bu zorlu süreçten güçlenerek alnının akıyla çıkacaktır. Biz hiç yılmadan dış ticaret fazlası veren Türkiye’ hedefine doğru giden yolda kararlı yürüyüşümüzü sürdüreceğiz.”

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