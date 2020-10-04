Hedefinde bu kez simit tezgahları var! Beyoğlu Belediyesi'nden CHP'li İBB'ye sert tepki

Seçildiği günden bu yana skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ani bir kararla Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde faaliyet gösteren simitçi ve kestaneci tezgahlarını kaldırma kararı aldı.

"Kira bedelleri İBB'ye ödenmeli"

İBB Basın Danışmanı ve Sözcüsü Murat Ongun, karara ilişkin yaptığı açıklamada İstiklal Caddesi'nin İBB'nin sorumluluğunda olduğunu iddia ederek "Bu caddedeki simitçilerin kira bedelleri de ilçe belediyesine değil İBB'ye ödenmelidir. Bölgedeki 60 tezgahtan 30'u ile anlaşma sağlanmış olup, sadece bir fırına ait 11 simit tezgahı benzeri tekelleşmelere müsaade edilmemiştir" ifadelerini kullandı.

Söz konusu karar bölge esnafı tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Karara bir tepki de Beyoğlu Belediyesi Başkanı Haydar Ali Yıldız'dan geldi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Yıldız şunları kaydetti:

"İstiklal Caddesi'nde temizliği biz yapıyoruz, siz yapmıyorsunuz! Güvenlik hizmetini Beyoğlu Zabıtası sağlıyor, siz yoksunuz! Kültür ve sanat etkinliklerini biz gerçekleştiriyoruz, siz laf üretiyorsunuz! Maske ve dezenfektanı biz dağıttık, siz yıktınız! İstiklal Caddesi'nde ışıklandırmayı biz yaptık, siz yoktunuz! Ağaçlandırmayı biz yaptık, siz baktınız! İBB olarak siz yıkmaya devam etseniz de biz Beyoğlu Belediyesi olarak yapmaya devam edeceğiz."

"Hizmet anlayışınız bu mu?"

Beyoğlu Belediyesi ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Beyoğlu Belediyesi 25 yıldır Taksim ve İstiklal Caddesi'ne hizmet veriyor. Çöpler Beyoğlu Belediyesi ekiplerince toplanıyor, sokaklar süpürülüyor, temiz bir Beyoğlu için ekipler 7 gün 24 saat çalışıyor. Güvenlik ve asayiş yine Beyoğlu Belediyesi ekiplerince sağlanıyor, zabıta görevini aksatmadan sürdürüyor. Bu kalabalık ilçede vatandaşların yeşille kucaklaşması için çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma için de Beyoğlu Belediyesi ekipleri hizmet veriyor.

Tabelalar dikiliyor, müzik durakları konuluyor. Rengarenk bir İstiklal Caddesi için ışıklandırma yapılması da Beyoğlu Belediyesi'nin önemli bir diğer hizmeti. Şimdi siz "ana arter" bahanesini öne sürerek simitçi ve kestane tezgahlarını kaldırıyorsunuz. Biz Beyoğlu Belediyesi olarak sormak istiyoruz: "Hizmeti devraldığınız 15 aydan bu yana İBB olarak İstiklal Caddesi'nde temizlik ve çöp toplamayı neden üstlenmediniz? Zabıtanın görev ve sorumluluklarını neden almak istemediniz? Ağaçlandırma ve ışıklandırma için neden hiçbir şey yapmadınız. Belediyecilikten anladığınız simitçi tezgahlarına göz dikmek mi? Hizmet anlayışınız sadece 16 simit tezgahını kaldırmaktan mı ibaret?

Belediye hizmetleri için bir iş planınız var mı? Yoksa İBB'nin sorumluluğunda sadece simit tezgahları mı var?" Daha önce pandemi sürecinde de vatandaşın temizlik ve hijyen için hizmet almasının önünde de yine İBB olarak siz durmuştunuz. Taksim ve Beyoğlu'nda maske ve dezenfektan dağıtılan standlarımızı gece yarısı baskınıyla kaba kuvvet kullanarak kaldırtmış, vatandaşların bu hizmetten yararlanmasının önüne geçmek istemiştiniz. Belediyecilikte hizmet esastır. Halkın sağlığı ve güvenliği her şeyden önemlidir. Sözün özü; doğru zamanda doğru yapılan işleri, yanlış bilgilerle algı oluşturarak kamuoyuna aktarmak, dürüst bir hizmet anlayışı değildir."