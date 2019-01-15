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"Hedefimiz, 2019'da binden fazla kişiyi arabayla buluşturmak"

Birarabam Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi:- "Birevim, alt markası olan Birarabam ile faiz ya da vade farkı ödemek zorunda kalmadan araba sahibi olmanızı sağlıyor"- "2019 yılında hedefimiz, binden fazla kişiyi hayalindeki arabayla buluşturmak"

15 Ocak 2019 Salı 13:04
"Hedefimiz, 2019'da binden fazla kişiyi arabayla buluşturmak"

İSTANBUL (AA) - Birarabam Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, Birevim'in, alt markası olan Birarabam ile faiz ya da vade farkı ödemek zorunda kalmadan araba sahibi olmayı sağladığını belirterek, bu yıl hedeflerinin, binden fazla kişiyi hayalindeki arabayla buluşturmak olduğunu bildirdi.

Birevim'den yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olan otomotiv sektörünün, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ÖTV ve KDV indirimlerinin 3 ay daha uzatıldığının açıklanmasıyla "rahat nefes" aldığı aktarıldı.

Açıklamada, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 35 daralan otomotiv sektöründe 9 yılda yüzde 260 büyüyen kiralama araç parkının 2017'de 365 bin adet iken, geçen yıl yaklaşık 340 bin seviyelerine kadar gerilediği belirtildi.

Son aylarda gerçekleşen döviz kurundaki artış oranlarının araç satış oranlarında düşüş yaşanmasına neden olduğu vurgulanan açıklamada, vatandaş için araç sahibi olmanın zorlaşırken, Birabam'ın sektörde bir ilki gerçekleştirdiği kaydedildi.

Faizsiz finansal çözüm modeli sunan Birarabam'ın Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bizim yöntemlerimiz ile araç kiralar gibi yeni bir araç sahibi olabilirsiniz. Biz de araba almak isteyenlerin hayallerine faizsiz bir yöntemle ulaşmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, araç satış rakamlarının her geçen ay arttığını, güncel teslim edilen araç sayısının bin 482, araç projesi kayıt sayısının ise 7 bin 563 olduğunu bildirdi.

Birevim'in, alt markası olan Birarabam ile faiz ya da vade farkı ödemek zorunda kalmadan araba sahibi olmayı sağladığını ve 66 aya kadar taksit imkanı sunduklarını belirten Çiftçi, "Böylelikle hiç peşinat vermeden araba sahibi olabildiğiniz gibi küçük taksitlerle de araba alabiliyorsunuz. Bunların yanında dileyen müşterilerimiz sıfır kilometre ya da ikinci el araba alabiliyor. 2019 yılında hedefimiz, binden fazla kişiyi hayalindeki arabayla buluşturmak." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 13:04
  1. Birarabam
  2. otomotiv sektörü

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