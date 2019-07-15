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"Hedefim iyi bir takım kurup iyi futbol izletmek"

- Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica:- "İlk hedefim iyi bir takım kurup iyi futbol izletmek. İyi futbol ile iyi sonuçlar gelecektir. Umarım iyi sonuçlar alıp ligi iyi yerde bitiririz"- "En geç 10 güne sahaya çıkacak takımımız yüzde 80 seviyesinde belirlenecek"

15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:52
"Hedefim iyi bir takım kurup iyi futbol izletmek"


DÜZCE (AA) - ÖMER ÜRER - Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in Rumen teknik direktörü Marius Sumudica, ilk hedefinin iyi bir takım kurup iyi futbol izletmek olduğunu bildirdi.

2019-2020 Cemil Usta Sezonu öncesi ikinci etap çalışmaları kapsamında Topuk Yaylası'nda kampa giren Gaziantep ekibinin tecrübeli çalıştırıcısı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen birinci etap kampının futbolcuların gözlemlenmesi açısından verimli geçtiğini söyledi.

İlk etap çalışmalarında futbolcuları değerlendirdiğini, ikinci etaba ise bu oyuncular arasından seçtiklerini getirdiğini aktaran Rumen teknik adam, kampı sakatlık yaşanmadan tamamlamayı temenni ettiklerini kaydetti.

Takımın ligde yapabilecekleri konusunda konuşmanın henüz erken olduğunu dile getiren Sumudica, "Şu an ligde neler yapabileceğimizi konuşmak için erken. İlk hedefim iyi bir takım kurup iyi futbol izletmek. İyi futbol ile iyi sonuçlar gelecektir. Bu, sahada görev alanların performansına bağlı. Umarım iyi sonuçlar alıp ligi iyi yerde bitiririz." ifadelerini kullandı.


- "10 oyuncuya daha ihtiyacımız var"


Rumen teknik adam, transfer sürecini yöneticilerle sürekli iletişim halinde yürüttüklerinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yöneticilerimizle temas halinde çalışıyorum. Her zaman görüşüyoruz ve bağlantıdayız. Yaklaşık 10 oyuncuya daha ihtiyacımız var. Bu ihtiyacımızı belirledik ve oyuncularla iletişime geçtik. Bu süreç kolay değil çünkü iyi oyuncular getirmeye çalışıyoruz. En geç 10 güne sahaya çıkacak takımımız yüzde 80 seviyesinde belirlenecek."


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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:52
  1. Düzce
  2. Futbol
  3. Gazişehir Gaziantep
  4. Marius Sumudica

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