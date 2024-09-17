  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

FETÖ’cü firari hainler ihanete devam ediyor

SGK'dan önemli uyarı: 'Çift ödeme iadesi' tuzağına düşmeyin!

Küstah çıkış: Eurovision'da soykırımcı İsrail'i temsil eden şarkıcı askere gidiyor! İsrailli hayrete düşürdü

İp parasını Adnan Menderes’in eşinden isteyen darbeciler tarihe yüz karası olarak geçti!

Türkiye’ye yeni şehirler geliyor! 82, 83, 84 plakayı alacak ilçeler belli oldu

Akaryakıt istasyonundan mazot aldı! Dünyası başına yıkıldı, o anları böyle çekti

Alman markası Siemens'ten şaşkına çeviren "Türkiye" itirafı! Neler dönmüş böyle yahu

Soykırımcı İsrail'den siber saldırı: Çağrı cihazları patladı! Binden fazla yaralı var

Sosyal devlet anlamını buldu! Sadece Eylül ayında ödenen miktar dudak uçuklattı

Erdoğan, Ali Koç'a ders verdi
Spor Hedefi 12’den vurmak istiyor... Milli yıldız Yusuf Yazıcı teklif bekliyor! Tespit edildi...
Spor

Hedefi 12’den vurmak istiyor... Milli yıldız Yusuf Yazıcı teklif bekliyor! Tespit edildi...

Yeniakit Publisher
2024-09-17 19:53:00 - 2024-09-17 21:27:31
Hedefi 12’den vurmak istiyor... Milli yıldız Yusuf Yazıcı teklif bekliyor! Tespit edildi...

Birçok ülkede transfer döneminin kapanmasının ardından seçenekleri azalan milli yıldız Yusuf Yazıcı, Hedefi 12’den vurmak istiyor: Avrupa'nın 5 büyük liginden transfer teklifi bekliyor.

Son olarak Fransız ekibi Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, henüz yeni bir takıma imza atmadı.

Fransız Fichajes'in haberine göre; Milli futbolcu, Türkiye'den gelen birçok teklifi reddederek kendisine yeni hedef belirledi.

AVRUPA'YI İSTİYOR

27 yaşındaki futbolcunun İspanya başta olmak üzere Avrupa'nın 5 büyük liglerinden transfer teklifi beklediği öne sürüldü.

Bu ligler olmaması durumunda Yazıcı daha yüksek bir ücretle Suudi Arabistan'a imza atabilir.

Yusuf Yazıcı'nın temsilcisi Cihan Yazıcı, geçtiğimiz günlerde yıldız futbolcunun transfer süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray ve Beşiktaş, Yusuf ile çok ilgilendi ama Yusuf ikisini de reddetti. İki takımla da görüşme olmadı çünkü Yusuf, Türkiye'de oynamayı düşünmüyor." ifadelerini kullanmıştı.

Arda Güler’den FC 25 reytingine isyan!
Arda Güler’den FC 25 reytingine isyan!

Spor

Arda Güler’den FC 25 reytingine isyan!

Tüm gözler dev maçın oynanacağı tarihte! Beşiktaş-Galatasaray derbisi pazartesi oynanacak!
Tüm gözler dev maçın oynanacağı tarihte! Beşiktaş-Galatasaray derbisi pazartesi oynanacak!

Spor

Tüm gözler dev maçın oynanacağı tarihte! Beşiktaş-Galatasaray derbisi pazartesi oynanacak!

90 dakika sonrası: Helal olsun size helal olsun! Taraftar sitem etti, ne yapıyoruz biz abi ya! Kerem fırtınası dinmiyor
90 dakika sonrası: Helal olsun size helal olsun! Taraftar sitem etti, ne yapıyoruz biz abi ya! Kerem fırtınası dinmiyor

Spor

90 dakika sonrası: Helal olsun size helal olsun! Taraftar sitem etti, ne yapıyoruz biz abi ya! Kerem fırtınası dinmiyor

Fenerbahçe'ye derbi müjdesi geldi
Fenerbahçe'ye derbi müjdesi geldi

Spor

Fenerbahçe'ye derbi müjdesi geldi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23