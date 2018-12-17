Hedef milli iradeydi!

FETÖ’cü hainlerin düzmece delillerle milli iradeyi hedef aldığı ve Türk siyasi tarihine ‘yargı darbesi girişimi’ olarak geçen 17/25 Aralık kumpasının yıl dönümünde duayen hukukçular Akit’e konuştu. TÜRKAD Başkanı Av. Dr. Mehmet Sarı, FETÖ’nün kumpaslarında doğrudan milli iradeyi hedef aldığını belirterek, şunları dile getirdi:

Kendileri kaçtı

“Bu kirli süreçte doğrudan hükümeti yargı eliyle ilga etmek için, sonlandırmak için hareket ettiler. Üst akıl denilen merkezden aldıkları talimatları yerine getiriyorlar. Bu nedenle ağababalarının vermiş olduğu roller çerçevesinde hareket ettiler. Bu dönemde kirli bir algı operasyonu yürüttüler. ‘Erdoğan kaçacak’ dediler. Destekçilerine göz korkutma operasyonları yaptılar. Nihayetinde milli irade tecelli etti ve kendileri kaçtılar. FETÖ’cüler doğrudan Türkiye’yi ele geçirmek istediler. TÜRKAD olarak 24 Aralık’ta İstanbul Üniversitesi’nde, ‘17/25 Aralık FETÖ’nün Yargı Darbesi’ başlıklı bir sempozyum düzenleyeceğiz. Bu kirli oyunu tüm yönleriyle ele alacağız.”

Erdoğan’a kumpas

HUDER Başkan Yardımcısı Harun Akdere ise şu değerlendirmede bulundu: “17/25 Aralık’tan önceki en önemli süreç Gezi provokasyonudur. 17/25 Aralık, Erdoğan’ı yalnızlaştırma operasyonuydu. Milli iradeyi hedef alan çok uzun soluklu sinsi bir plandı. Erdoğan kaçacak dediler kendileri kaçtılar. FETÖ’cüler vatansız. Onlar için Türkiye’de olmak, Amerika’da olmak, Afrika’da olmak fark etmiyor. Vatan kavramları yok onların. Kendinde olmayan şeyi karşı tarafta vehmediyorlar.”