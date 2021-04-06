Hedef, Azerbaycan ile ticareti 15 milyar dolara çıkarmak

Azerbaycan’da temaslarda bulunan Pekcan, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabrinin bulunduğu Fahri Hıyaban’ı ziyaret etti. Haydar Aliyev’in anıt mezarına çelenk bırakan ve dua eden Pekcan, daha sonra 20 Ocak şehitlerinin yer aldığı Bakü Şehitler Hiyabanı’nda da Ebedi Ateş Anıtı’na çelenk bıraktı.

Tek pazar vizyonu

Bakü Türk Şehitliği’ni de ziyaret eden Pekcan, “Tercihli Ticaret Anlaşması yürürlüğe girdi ama kapsam gelişmesi için çalışıyoruz. Tek pazar vizyonuyla Serbest Ticaret Anlaşması’na dönüşmesi yönünde de bir kararlığımız var. Karşılıklı yatırımların artırılması ve Serbest Ticaret Anlaşması’nın devreye alınmasıyla da 15 milyar dolarlık hedefimize daha çok yaklaşacağız” dedi.

Aliyev tarafından kabul edildi

Bakan Pekcan, Azerbaycan temasları kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Başbakan Ali Asadov ve Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşmeler gerçekleştiren Pekcan, “İşgal altından kurtarılan bölgelerin yeniden inşası ve yapılandırılması konusunda Türkiye olarak hem devlet kurumlarımızla hem de özel sektörümüzle Azerbaycan’la beraber hizmete hazır olduğumuzu kendilerine ifade ettik” dedi. Pekcan’a temaslarında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren de eşlik etti.