Hedef 3-3.5 ton üretim

Gülal, şu bilgileri paylaştı: “Makinelerimizi sipariş etmiş durumdayız. İdari binalarımızın temellerini ise atıyoruz. 2022 sonu itibarıyla burada ilk altın dökümümüzü gerçekleştireceğiz. 2023’ten itibaren de burada 3 ila 3.5 ton arası altın üretmeyi planlıyoruz. Van ve Ağrı bölgesinde 16 tane daha ruhsatımız var. Arama izinleriyle ilgili müracaatlarımız devam ediyor. Bu sayının artacağını, Ağrı Mollakara Tesisi’nin ömrünün ve çıkarılacak altın miktarının artacağına inanıyorum.”

Binlerce aile ekmek yiyecek

Yeni tesisten 2 bin 300 ailenin ekmek yiyeceğini duyuran Gülal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Koza Altın, çok stratejik bir firma. 2019’da ülkemizin toplam altın üretimi 39 tondu. Bunun 11 tonunu Koza olarak biz ürettik. 2020 altın üretimi 42 ton, biz buna 8.1 tonla katkı verdik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez’e bir taahhütte bulunduk. ‘2023’ten itibaren Koza Altın yılda 15 ton altın üreten bir şirket haline gelecek’ dedik. Bu taahhüdü verirken buradan çıkaracağımız altına güvendik. Burada önemli bir rezerv var. Ülkemize, bölgeye çok ciddi ekonomik katkı sağlayacak bir rezerv var. Bölgeye çok ciddi katkı sağlayacak bir istihdam yapısı oluşacak.”

Büyümeye devam ediyorlar

FETÖ’den devraldıkları şirketleri büyüttüklerini ifade eden Gülal, şöyle dedi: “An itibarıyla 783 firmamız TMSF tarafından yönetiliyor. Bunların aktif toplamı 70.3 milyar lira, öz kaynak toplamı 30 milyar lirayı buldu. 44 bin 415 çalışanı bulunan, aktif olarak yüzde 65 büyüyen şirketlerimiz katma değer üretmeye ve istihdam sağlamaya devam ediyor. Bu anlamda Koza Altın çok iyi bir örnek. Firma, TMSF yönetiminde aktif olarak yüzde 144 büyüyen firmanın değeri 128-129 milyar liraya dayandı. Kurumlar vergisi gibi sıralamalarda da ön plana çıkmaya başladı.”