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Dünya Hedasi Barajı müzakereleri çıkmaza girdi
Dünya

Hedasi Barajı müzakereleri çıkmaza girdi

Afrika ülkesi Sudan, Etiyopya’nın Nil Nehri üzerine inşasını sürdürdüğü ve bölge ülkeleri arasında siyasi krize neden olan Hedasi Barajı (Büyük Rönesans Barajı) müzakerelerinden çıktığını ilan etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 00:26:00 -
Hedasi Barajı müzakereleri çıkmaza girdi

Sudan Sulama ve Su Kaynakları Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Etiyopya tarafına, müzakereleri kolaylaştırmak için Sudan, Etiyopya ve Mısır’ın görüşlerini birbirine yakınlaştıracak, tarafları yasal olarak bağlayan ve tatmin edici bir anlaşmaya varılması için Afrika Birliği himayesinde müzakere sürecine devam edilmesi konusundaki duruşlarının iletildiği belirtildi.

Açıklamada, geçmiş toplantılardaki müzakere yöntemlerinin faydasız olduğu ve Sudan’ın Afrika Birliği uzmanlarına daha fazla rol tanınacak yeni bir yaklaşımla müzakerelerin sürdürülmesi teklifine cevap alınamaması üzerine Sulama Bakanları seviyesinde gerçekleştirilen görüşmelere katılmama kararı alındığı ifade edildi.

Etiyopya’nın, Nil Nehri üzerine inşa ettiği ve tamamlandığında Afrika’nın en büyük hidroelektrik santrali olacak Hedasi’nin dolumu ve işletilmesi konusunda uzlaşamayan Etiyopya, Mısır ve Sudan’ın Sulama Bakanları video konferans yöntemiyle iki gün önce bir toplantı daha gerçekleştirmişti.

Sudan Sulama ve Su Kaynakları Bakanı Yasir Abbas, cuma günkü son toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, "Hartum hükümeti, toplantıda Hedasi Barajı ile ilgili müzakerelerin önceki yöntemlerle sürdürülmemesi gerektiğini vurguladı. Sudan, tüm tarafların rızasıyla ve bağlayıcı bir anlaşmaya varmak için Afrika Birliğinin gözetiminde ve birliğin uzmanlarına daha fazla rol veren yeni bir yaklaşımla müzakerelere devam edilmesi çağrısı yaptı." ifadelerini kullanmıştı.

Hartum'un müzakere sürecine bağlı olduğunu belirten Abbas, önceki tecrübelere dayanarak mevcut şartlarda bu toplantılardan verim ve sonuç alınamayacağını öngördüklerini, bu nedenle farklı yaklaşımların denenmesi gerektiğini kaydetmişti.

Abbas, Mısır ve Etiyopya’nın daha önce sonuç alınamayan yöntemlerle görüşmelere devam etmekte ısrarcı olduğunu sözlerine eklemişti.

Sudan hükümetine bağlı Hedasi Barajı Yüksek Komitesi, 9 Kasım’daki toplantısında Afrika Birliği çatısı altında üç ülke için tatmin edici ve bağlayıcı bir anlaşmaya varılması için Afrika Birliğinden uzmanların sürece daha fazla katkı sağlaması konusunda görüş birliğine varmıştı.

Hedasi Barajı'nın inşasına başlanmasıyla bölgedeki ülkeler arasında Nil Nehri suyunun kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlık birçok uluslararası aktörün devreye girmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı amaçlıyor.

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