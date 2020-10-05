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Spor Heat, NBA finalindeki ilk galibiyetini aldı
Spor

Heat, NBA finalindeki ilk galibiyetini aldı

- Los Angeles Lakers'a karşı seriyi 2-1'e getiren Miami Heat'in all-star oyuncusu Butler, 40 sayı, 13 asist, 11 ribauntla "triple double" yaptı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 09:32:32 -
Heat, NBA finalindeki ilk galibiyetini aldı

ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Los Angeles Lakers'ı 115-104 yenen Miami Heat, ilk galibiyetini alarak seriyi 2-1'e getirdi.

Orlando kentindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk çeyreğini 26-23 önde geçen Heat, soyunma odasına da 58-54 üstünlükle gitti. Son periyot öncesi farkı 5 sayıya (85-80) çıkaran Heat, sahadan 115-104 galip ayrıldı.

Maçı 40 sayı, 13 asist, 11 ribauntla tamamlayan Heat'in all-star oyuncusu Jimmy Butler, Goran Dragic ve Bam Adebayo'nun yokluğunda takımını sırtladı. Tyler Herro ve Kelly Olynyk, 17'şer sayılık katkıda bulundu.

Butler, Jerry West (1969) ve LeBron James'ten (2015) sonra NBA finalinde 40 sayıyla "triple double" yapan 3. oyuncu oldu.

Lakers'ta LeBron James 25 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, yedek oyuncular Kyle Kuzma ve Markieff Morris 19'ar sayı üretti. Lakers'ın kazandığı karşılaşmalardaki performansıyla öne çıkan Anthony Davis ise 15 sayıda kaldı.

Final serisinin 4. maçı, 7 Ekim Çarşamba günü TSİ 04.00'de oynanacak.

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