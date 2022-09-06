UEFA Konferans Ligi'nde heyecan başlıyor. Temsilcimiz Başakşehir, Hearts ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Hearts - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hearts - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan başlıyor. Temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda Hearts ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hearts - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HEARTS - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hearts - Başakşehir maçı 8 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak. Müsabaka TV 8.5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.



