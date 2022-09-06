  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Hearts - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Spor

Hearts - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan başlıyor. Temsilcimiz Başakşehir, Hearts ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Hearts - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeniakit Publisher
2022-09-06 12:02:00 -
Hearts - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

 

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan başlıyor. Temsilcimiz Başakşehir, Hearts ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Hearts - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hearts - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi
UEFA Konferans Ligi'nde heyecan başlıyor. Temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda Hearts ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hearts - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HEARTS - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hearts - Başakşehir maçı 8 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak. Müsabaka TV 8.5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

 

 


Ferdi Tayfur'un son hali şaşırttı!
Ferdi Tayfur'un son hali şaşırttı!

Medya

Ferdi Tayfur'un son hali şaşırttı!

Şarkıcı müsveddesinden yine edepsizlik!
Şarkıcı müsveddesinden yine edepsizlik!

Medya

Şarkıcı müsveddesinden yine edepsizlik!

Tatlıses'in kardeşi sessizliğini bozdu! Ve...
Tatlıses'in kardeşi sessizliğini bozdu! Ve...

Medya

Tatlıses'in kardeşi sessizliğini bozdu! Ve...

Burak Yılmaz'ın 'cicim ayları' çabuk bitti!
Burak Yılmaz'ın 'cicim ayları' çabuk bitti!

Spor

Burak Yılmaz'ın 'cicim ayları' çabuk bitti!

Saçınıza pudra dökün ve bekletin! Sonuç inanılmaz
Saçınıza pudra dökün ve bekletin! Sonuç inanılmaz

Kadın - Aile

Saçınıza pudra dökün ve bekletin! Sonuç inanılmaz

3 dev derbinin tarihi belli oldu!
3 dev derbinin tarihi belli oldu!

Spor

3 dev derbinin tarihi belli oldu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23