Hearts - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Konferans Ligi'nde heyecan başlıyor. Temsilcimiz Başakşehir, Hearts ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Hearts - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Konferans Ligi'nde heyecan başlıyor. Temsilcimiz Başakşehir, Hearts ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Hearts - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Hearts - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi
UEFA Konferans Ligi'nde heyecan başlıyor. Temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda Hearts ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hearts - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
HEARTS - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Hearts - Başakşehir maçı 8 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak. Müsabaka TV 8.5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.