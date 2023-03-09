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Siyaset HDP'yi meşrulaştırma görevi üstlenmişti! Bu görüntüden de mi utanmadın Birol Aydın?
Siyaset

HDP'yi meşrulaştırma görevi üstlenmişti! Bu görüntüden de mi utanmadın Birol Aydın?

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın'ın seçmeni aptal yerine koyarak, "HDP'nin talep edeceği şeyler özgürlüktür, refahtır." demesinden sonra, HDP'li Pervin Buldan'ın PKK terör örgütüne ilişkin sözleri gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 16:28:00 - 2023-03-09 16:34:08

 Yeniakit.com.tr 

CHP'nin HDP ile görüşme kararı almasının ardından, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "CHP, HDP ile görüşebilir ama masaya getiremez." demişti.

HDP'yi meşrulaştırma çabası "muhafazakar" Saadet'e düşerken, Saadetli Sözcü Birol Aydın, "HDP'nin talep edeceği şeyler özgürlüktür, refahtır." diyerek adeta seçmenle alay etti.

SP'li Aydın'ın sözlerinden sonra HDP'li Pervin Buldan'ın geçmiş dönemlerde yaptığı bir konuşması gündem oldu.

HDP'li Buldan, ilgili videoda şu ifadeleri kullanıyor:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kandil'deki dostlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, yoldaşlarımız Türkiye'ye gelmelidir. Türkiye'de siyaset yapmalıdır. Sayın Karayılan, sayın Bayık, sayın Ok... Bu inanlar dağlarda. Hakkarili gençler dağlarda. Hakkari'nin çocukları dağlarda.

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