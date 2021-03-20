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Gündem HDP’ye diyet ödeyen Ekrem’e “Buldun mu” protestoları
Gündem

HDP’ye diyet ödeyen Ekrem’e “Buldun mu” protestoları

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun HDP’yle olan yakın mesaisi terörden canı yanmış halkı isyan ettiriyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 09:16:00 -
HDP’ye diyet ödeyen Ekrem’e “Buldun mu” protestoları

 Haber Merkezi 

Önce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Pervin Buldan ile Meral Akşener’i etiketleyen İmamoğlu daha sonra Buldan ile fidan dikmişti. Aynı İmamoğlu kapatma davasına da karşı çıkmıştı. Dün de HDP, İmamoğlu’nun Buldan’ı arayarak, Nevruz Bayramı’nı kutladığını açıkladı... Önceki gün Edirnekapı Şehitliği’nde bir gazi yakınının ‘Burası Pervin Buldan ile çiçek ektiğin hatıra ormanı değil’ sözleriyle büyük bir şok yaşayan ve vatandaşı ‘Seni bulacağım’ sözleriyle tehdit eden İmamoğlu, halktan tepkiler görüyor. İmamoğlu, dün de vatandaşlarımızın sitemiyle sarsıldı. Cuma namazı çıkışı, “Başkanım dünkü adamı buldunuz mu” diye seslenen bir vatandaş, milletin tehdit edilemeyeceğini İmamoğlu’na gösterdi. Protesto alanından hızla ayrılan İmamoğlu bir şok da Zeytinburnu’ndaki açılışta yaşandı. Bir vatandaşın sözlü tepkisi korumalarının müdahalesi sonrası yarıda kesildi.


Yeni Akit Gazetesi
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