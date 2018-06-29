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HDP'nin koltuk değneği CHP'den Bakan Soylu'ya istifa çağrısı!

Desteğiyle HDP'yi meclise sokan CHP, şimdi de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını istedi.

29 Haziran 2018 Cuma 00:14
HDP'nin koltuk değneği CHP'den Bakan Soylu'ya istifa çağrısı!

Girdiği son seçimi oy düşürerek kaybeden CHP, HDP'nin istifasını istediği İçişleri Bakanı Soylu'yu hedef gösterdi.

CHP, HDP'NİN KORKULU RÜYASI SOYLU'NUN İSTİFASINI İSTEDİ

Göreve geldiği günden itibaren teröre karşı amansız bir mücade sergileyen Soylu, HDP'nin istemediği adam konumuna geldi. HDP'nin koltuk değneği CHP ise, desteğiyle meclise soktuğu partinin yine yanında oldu.

Resmi Twitter hesabından da açıklama yapan CHP, Kılıçdaroğlu'nun onayının alındığı kararı duyurdu.

CHP'den yapılan açıklamada; "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Valilere, CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole almayın talimatı verdim" sözleriyle toplumsal çatışma ve kaos çağrısı yapmıştır. Bu sorumsuz ve hadsiz tutum açıkça ateşle oynamaktır." ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 00:14
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